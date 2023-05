Sabrina Ferilli sensualissima, il vestito è troppo corto: che gambe

Una Sabrina Ferilli sensualissima fa sognare i suoi fan, ma non soltanto. In attesa di vederla nuovamente in tv, l’attrice romana regala scatti indimenticabili.

I tempi sono quelli che sono. Fortunatamente, però, c’è sempre qualcuno in grado di strapparti un’emozione. A quel punto il grigiore che ci circonda lentamente, quasi magicamente, si dirada, e lascia filtrare raggi di bellezza. Assoluta.

Dobbiamo essere sempre grati a chi è in grado di illuminare gli enormi spazi bui che il nostro tempo ci offre ed è esattamente per questo motivo che dobbiamo ringraziare Sabrina Ferilli. E’ un piacere vederla recitare, perché nell’interpretazione dei suoi personaggi, leggeri o drammatici che siano, si riesce a scorgere appieno il suo talento “naturale”, inteso come assoluta “naturalezza” di porsi dinanzi ad una cinepresa.

Allo stesso tempo è un piacere ammirarla quando si concede le giuste pause lavorative ed è lei stessa che “ci regala qualcosa”. Momenti di relax, nella sua casa o al mare, immortalata in splendidi “quadri” scattati magari dalla sua grande amica, Fiorella Mannoia. In quel momento Sabrina Ferilli cambia l’abito di scena. Il suo talento naturale per la recitazione, lascia il campo libero ad un altro suo talento naturale: la bellezza. Scatto dopo scatto la grande attrice romana inizia a regalare…turbamenti.

Una Sabrina Ferilli sensualissima

Le prime giornate di sole primaverile riscaldano il cuore e fanno crescere la voglia di mare. Anche Sabrina Ferilli non è riuscita a trattenersi ed è volata in spiaggia appena il sole ha fatto capolino.

Il mare, la sabbia e tanta voglia di lasciarsi “baciare” dal sole. Sabrina Ferilli ha voluto condividere i suoi momenti di puro relax e divertimento. E sul suo profilo Instagram, l’attrice romana ha lasciato in dono ai suoi follower la Grande Bellezza di uno scatto che incanta. Una spiaggia come tante e la solita staccionata di canne di bambù. Tutta la differenza del mondo l’ha fatta il soggetto immortalato nella foto. Sabrina Ferilli, appena appoggiata alla “solita” staccionata, ha lasciato aperto il suo vestito nero all’altezza delle gambe, lasciandole scoperte. Tutto il resto è…gioia.

Non occorre nemmeno fare la fatica di immaginare, basta soltanto ammirare. Esattamente come coloro che hanno inviato millanta messaggi estasiati all’attrice romana. Dalle sue grandi amiche Sandra Milo, Maria De Filippi, Elena Sofia Ricci alle tante donne che oltre ad ammirarne la bellezza, ne esaltano la simpatia e la capacità di dispensare gioia e serenità soltanto attraverso il suo meraviglioso sorriso. Un messaggio ne riassume tutti: “Che bella che sei, soprattutto quando sorridi“. Eccolo spiegato il semplice motivo per il quale dobbiamo essere sempre grati a Sabrina Ferilli.