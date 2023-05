Jovana Djordjevic con nulla addosso, intimo ‘al minimo’

Jovana Djordjevic, quando si tratta di sfoderare tutta la sua sensualità, non è seconda a nessuno: immagini a dir poco bollenti

Uno dei principali motivi di interesse per gli appassionati di calcio, oltre alle partite, è rappresentato dalle bellezze che si accompagnano ai calciatori o che comunque contornano il loro sport preferito. In una parola, le cosiddette wags. Tutto questo vale anche per quei giocatori che non sono più in attività in generale o nel nostro campionato. Un esempio su tutti? Jovana Djordjevic.

La compagna di vita di Filip, ex centravanti di Lazio e Chievo, aveva lasciato ottime tracce e ricordi di sé, ai tempi in cui il serbo scendeva in campo. Nessuno l’ha dimenticata però nemmeno dopo, e il suo fascino continua a spopolare sui social e non solo.

Jovana Djordjevic, bellezza sublime: non si smentisce mai

31 anni, la modella è ancora assai seguita su Instagram, dove può vantare un pubblico di tutto rispetto: parliamo infatti di oltre 366 mila followers. Uno scatto dopo l’altro, Jovana conferma fascino e sensualità leggendari e fuori dal comune. Che abbiamo potuto apprezzare anche in tv, lo scorso anno, con la partecipazione all‘Isola dei Famosi. Una apparizione per la verità piuttosto fugace, durata poche settimane in Honduras a causa di un problema di salute che l’aveva costretta ad abbandonare anzitempo.

La grinta e il carisma di Jovana, comunque, oltre alla sua bellezza, non erano passati inosservati e al ritorno in Italia aveva raccolto grandi applausi dallo studio. Non sappiamo se rivedremo Jovana sul piccolo schermo, ma quel che è certo è che possiamo ancora ammirarla attraverso i social.

Jovana Djordjevic indossa solo gli slip e fa vedere tutto: niente intimo e lato B da sballo

Jovana è già prontissima per l’estate e non potevano esserci dubbi in proposito. Da Ibiza, arrivano i nuovi scatti che rendono l’atmosfera già rovente.

Di spalle, la Djordjevic stuzzica la fantasia dei suoi fan esibendo un lato B perfetto, giocando in maniera provocante con lo slip, e non indossando nient’altro. Schiena nuda e dunque niente reggiseno, il lato A vista la posa non si vede, ma basta e avanza questo a infiammare l’immaginazione degli ammiratori. Che come al solito non fanno mancare il loro tributo di like e commenti favorevoli. Per l’ennesima volta, Jovana conquista e seduce i social. E possiamo solo immaginare cosa abbia in serbo per noi nelle prossime settimane.