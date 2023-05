La Juve prende subito il sostituto di De Sciglio: acquisto lampo

La Juventus ha già trovato quello che sarà il sostituto di Mattia De Sciglio: acquisto lampo da parte dei bianconeri.

La vittoria contro il Lecce è stata una boccata d’ossigeno per la Juventus che, pur palesando le difficoltà mostrate nel mese di aprile, ha portato a casa 3 punti importanti. Tuttavia, Allegri non può essere del tutto soddisfatto di questo successo poiché nel corso della gara ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio all’interno di una stagione davvero sfortunata, con il terzino Mattia De Sciglio ko per un gravissimo infortunio.

L’ex Milan ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e ciò chiude anzitempo la sua stagione. La squadra bianconera ora dovrà trovare un sostituto alla svelta per i prossimi impegni. La Juventus non ha perso tempo da questo punto di vista ed ha già individuato quello che sarà il sostituto di De Sciglio ed arriva dalla propria formazione Next Gen, ovvero Tommaso Barbieri.

La Next Gen è stata spesso un’ancora di salvataggio per la Juventus nel corso di una stagione dove gli infortuni sono risultati essere quasi all’ordine del giorno. I bianconeri hanno lanciato tanti giovani interessanti che hanno sostituito alla grande i giocatori più esperti ed il prossimo a fare questo passo dovrebbe essere Tommaso Barbieri.

Barbieri per sostituire De Sciglio: la Juventus ci pensa

L’infortunio di De Sciglio è molto grave ed il terzino starà fuori almeno fino a fine 2023, costringendo di fatto i bianconeri a trovare un sostituto. Nell’attesa di capire come muoversi sul mercato, la Juventus potrebbe promuovere stabilmente in prima squadra Barbieri che ha dimostrato di avere la giusta personalità per giocare nella formazione bianconero maggiore.

Barbieri ha debuttato in Serie A lo scorso 16 aprile nella sconfitta subita dalla Juventus sul campo del Sassuolo, disputando 57 minuti e facendo discretamente bene. Il terzino ha fatto intravedere cose interessanti. La società ha deciso quindi di promuoverlo in prima squadra per sostituire lo sfortunato compagno. La possibile promozione in prima squadra sarebbe un premio importante per Barbieri che con la Next Gen si è comportato benissimo in questa stagione dove ha collezionato 19 presenze ed 1 assist.

Allegri lo ha tenuto d’occhio in questa difficile annata e spesso, anche per i tanti assenti in rosa, lo ha convocato in prima squadra, facendogli assaggiare anche la Champions League mandandolo in campo per pochi minuti nella sfida persa contro il Paris Saint-Germain. Ciò dimostra come l’allenatore livornese abbia fiducia nelle qualità di Barbieri che ha tutte le carte in regola per sostituire in maniera più che egregia un giocatore esperto come De Sciglio.