Melissa Satta non dimentica Boateng: la rivelazione spiazza

La storia tra la showgirl Melissa Satta ed il noto tennista azzurro Matteo Berrettini continua a far discutere. Melissa ancora una volta all’attacco.

Una delle storie più discusse degli ultimi mesi è senza dubbio quella tra la showgirl Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini. La coppia è apparsa improvvisamente ad un evento pubblico e da quel momento non si è più staccata. I due sono apparsi molto affiatati, ma sono, come capita spesso in questi casi, entrati nel mirino degli Haters.

Tutto è nato a causa dei deludenti risultati del tennista azzurro, protagonista finora di un 2023 abbastanza negativo. Infortuni, discontinuità e una serie di risultati che hanno portato Matteo ad uscire dai primi 20 al mondo. Una situazione complicata e subito, nel mondo social, ad essere attaccata è stata Melissa Satta. Per alcuni infatti è la donna la ‘colpevole principale’ di questo calo di prestazioni.

Negli ultimi giorni l’ex di Kevin Boateng e Christian Vieri è intervenuta con un lungo messaggio ai microfoni delle Iene, un attacco a tutti i cosiddetti ‘leoni da tastiera’. In queste settimane Melissa ha ricevuto diversi insulti, spesso sessisti e la cosa è peggiorata di giorno in giorno. Ora la Satta ha ribadito che non ci sta più, difenderà i propri interessi e quelli di suo figlio e non vuole più vivere situazioni del genere.

Melissa Satta e la rivelazione su Boateng

Melissa Satta ha vissuto in passato una lunga storia d’amore con il centrocampista ghanese ex Milan e Barcellona Kevin Prince Boateng. I due hanno anche un figlio, Maddox, e mantengono ancora ottimi rapporti. Nelle ultime ore l’ex velina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Vanity Fair, delle dichiarazioni dove ancora una volta sottolinea il ‘grave’ atteggiamento della stampa nei confronti delle donne, colpevoli a loro dire, di distrarre gli uomini.

Tanti i temi trattati e Melissa ha ricordato di quando veniva attaccato per il cattivo rendimento e gli infortuni dell’ex calciatore rossonero. La donna, nativa di Boston, ormai a 37 anni sottolinea: “Già è capitato una volta, parlo della storia con il mio ex marito. Lui soffriva di pubalgia e cominciarono ad attaccare me, dicevano che facevamo troppo sesso e quindi era colpa mia”. Nel corso di un lungo dibattito a Le Iene la Satta ha confermato che in questo mondo troppo spesso si tende ad attaccare le donne per quello che succede agli uomini. Lei stessa ha sottolineato nel monologo: “Da tempo sono vittima di insulti per la mia relazione, addirittura un importante quotidiano mi ha attaccato e, riguardo la mia relazione con Berrettini, ha titolato che io porto sfortuna. Tutto questo è inaccettabile”.