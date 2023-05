Cinque partite e sarà addio: un senatore saluta la Juve

La rivoluzione della Juventus passerà dalla cessione di uno dei fedelissimi di Allegri: addio a fine stagione

Vincere aiuta a vincere e, in tal senso, i tre punti conquistati dalla Juventus contro il Lecce sono ossigeno puro per la classifica bianconera. Dopo il passo falso col Bologna, infatti, gli uomini di Allegri hanno reagito nel migliore dei modi muovendo una classifica che li vede sempre più saldi in terza posizione. Manca ancora qualcosa, però, prima della chiusura della stagione.

Perchè se è vero che rientrare tra le prime quattro in campionato sarà assolutamente fondamentale per disputare la prossima Champions League, è altrettanto vero inoltre che il vero sogno della ‘Vecchia Signora’ – e dello stesso Allegri – è uno soltanto. Trionfare in Europa League, sollevando un trofeo che solo qualche mese fa veniva definito non alla portata di una squadra in enorme difficoltà.

Il big match col Siviglia si avvicina a grandi passi e, in caso di approdo in finale, alla ‘Puskas Arena’ di Budapest la Juventus dovrà vedersela contro una tra Roma e Bayer Leverkusen. Percorso già definito e, si spera, possa concludersi con una grande gioia. Ma non è tutto. Perchè al di là del calcio giocato che può quindi riservare soddisfazioni e gioie inattesa, sarà ben presto il calciomercato a monopolizzare l’attenzione.

Addio deciso: il pilastro lascia la Juve

Un’estate all’insegna del cambiamento più profondo, quasi una rivoluzione, all’attuale rosa in mano al ‘Conte Max’. In difesa due profili di primissimo piano come Alex Sandro e Cuadrado – entrambi in scadenza a giugno – dovrebbero salutare a parametro zero. Con De Sciglio reduce dal gravissimo infortunio al ginocchio, andrà di conseguenza ricercato un giocatore di spessore per fascia. Ma è al centro della retroguardia che si prospetta una decisione clamorosa da parte della ‘Vecchia Signora’.

Perchè dopo 12 anni in maglia bianconera – inframezzati dalla deludente stagione al Milan – Leonardo Bonucci potrebbe dire definitivamente addio alla squadra piemontese. Il centrale romano, che ha da poco compiuto 36 anni, in questa stagione è stato impiegato meno del previsto da Allegri che quando ha scelto la difesa a quattro gli ha spesso preferito Gatti. Solo 23 presenze, con 2 reti, per il difensore di Viterbo il cui contratto con il club bianconero scadrà tra poco più di un anno.

E anche in virtù di ciò – oltre alla ferma volontà di rinforzare e svecchiare un reparto che ha mostrato crepe preoccupanti nel corso dei mesi – Bonucci potrebbe salutare stavolta per sempre la Juventus. Difficile rimpiazzarlo in quanto leader dello spogliatoio, probabilmente più semplice farlo in quanto a rendimento nel rettangolo verde. La scelta sembrerebbe quindi stata fatta: Bonucci e la Juve non sono mai stati così vicini a dirsi addio.