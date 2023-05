Pirlo torna in Serie A, panchina pronta per l’ex Juve

Andrea Pirlo potrebbe fare rientro in Italia: l’ex allenatore della Juventus è richiesto da un club di Serie A.

La Juventus sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia, dato che oltre alle evidenti difficoltà in campo la Vecchia Signora deve fare i conti anche con la giustizia sportiva e con le probabili penalizzazioni che potrebbero impedirle l’accesso alle coppe europee. Per quanto riguarda la parte ‘sportiva’, il principale accusato è come sempre Massimiliano Allegri, reo di non essere riuscito in due anni a dare un gioco alla squadra e di non aver portato a casa nemmeno risultati importanti.

La Juve è comunque in corsa per l’Europa League, dove se la vedrà in semifinale con il Siviglia: in caso di conquista del trofeo non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza del tecnico livornese, oltretutto già confermato dalla società (con cui ha un contratto di altri 2 anni).

Tuttavia, sui social monta la rabbia dei tifosi juventini nei confronti del proprio allenatore e cresce la fazione che vorrebbe un cambio in panchina al termine di questa stagione. Qualcuno sembra avere nostalgia per Andrea Pirlo, mandato via dopo una sola stagione in cui era comunque riuscito a conquistare Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Pirlo torna in Italia: ecco dove allenerà

Pirlo è attualmente sulla panchina del Karagumruk, in Turchia, dove sta cercando di risalire la china dopo un inizio molto complicato. Il club si trova ora a metà classifica grazie ad una serie di buoni risultati che hanno permesso agli uomini di Pirlo (tra cui vecchie conoscenze del calcio italiano come Borini, Bertolacci e Biraschi) di tirarsi fuori dalla parte bassa.

Ma quante possibilità ci sono di vedere di nuovo Pirlo allenare in Italia? In realtà non poche, anche se non alla Juventus. Stando agli ultimi rumors, infatti, sembra che il Sassuolo stia facendo più di un pensierino sull’ex tecnico bianconero. L’andamento dei neroverdi con Dionisi alla guida è comunque positivo. Il Sassuolo è undicesimo in classifica e sembra avere tutte le carte in regole per entrare nei primi dieci.

Tuttavia, il contratto di Dionisi con gli emiliani scade il 30 giugno e finora non ci sono conferme su un suo rinnovo. Le parti starebbero trattando ma non avrebbero ancora trovato l’accordo. Ecco perché il Sassuolo sonda altri nomi per non farsi trovare impreparato in caso di separazione con il proprio tecnico. Se Dionisi dovesse lasciare i neroverdi il primo nome sul taccuino del direttore generale Carnevali sarebbe proprio quello di Andrea Pirlo.