Brozovic a Madrid: lo scambio si fa alla pari

L’addio di Brozovic all’Inter torna di moda: ipotesi spagnola e futuro a Madrid, ecco lo scambio definitivo

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a fare un ultimo sforzo, per chiudere nel migliore dei modi un’annata che da buona potrebbe finire per essere definita epica. Il chiaro riferimento al percorso in Champions League fatto dalla ‘Beneamata’ è indiscutibile. E adesso mancano pochi giorni al big match d’andata contro il Milan che può indirizzare già l’ago della bilancia verso chi disputerà la prossima finale ad Istanbul contro la vincente di Real Madrid-Manchester City. Ma la stagione dell’Inter sarà anche altro.

Perchè una finale, quella di Coppa Italia, è già stata conquistata e andrà vissuta fino all’ultimo contro la Fiorentina il prossimo 24 maggio. Fondamentale, poi, rientrare tra le prime quattro in Serie A. Possiamo dire che è vero che gli uomini di Inzaghi potrebbero giocarsi la finale di Champions di quest’anno, ma sarebbe delittuoso non comparire tra i club pronti a sfidarsi ai gironi in quella della prossima stagione.

Dal rettangolo verde al calciomercato il passo è breve e le riflessioni da parte di Marotta e Ausilio sono già in corso, nonostante manchino ancora poco meno di tre mesi alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Uno dei nomi destinati a far discutere maggiormente in casa Inter riguarda il croato Marcelo Brozovic, centrocampista croato sotto contratto fino al 2026. Il calciatore in questa annata ha fatto enorme fatica ad imporsi. Gli infortuni, uniti all’esplosione di Calhanoglu nel ruolo di regista basso, hanno limitato l’ex Dinamo Zagabria che adesso non sembrerebbe essere più una pedina insostituibile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Scambio con Brozovic: la risposta dell’Inter

Ecco perchè già lo scorso gennaio Brozovic è stato vicinissimo a dire addio all’Inter per trasferirsi al Barcellona, nell’ambito di uno scambio – poi sfumato – con Franck Kessie. Adesso la storia potrebbe ripetersi ma con un’altra società pronta a puntare su Brozovic: l’Atletico Madrid. Diego Simeone stima moltissimo il croato e potrebbe consegnargli le chiavi della mediana dei ‘Colchoneros’. L’Inter, come detto, è possibilista sulla cessione del centrocampista ma dinanzi ad un’offerta di 25-30 milioni di euro.

L’Atletico Madrid, d’altro canto, non naviga in buone acque dal punto di vista economico e proporrebbe uno scambio per convincere la dirigenza meneghina. Sul piatto il cartellino di Alvaro Morata, al suo ultimo anno di contratto con gli spagnoli. La società di Steven Zhang, però, sarebbe allettata da un altro profilo e per una ragione precisa: la sostituzione di Milan Skriniar. Lo slovacco lascerà un vuoto importante al centro della difesa ed è per tale ragione che Marotta potrebbe chiedere Josè Maria Gimenez ai ‘Colchoneros’.

L’esperto centrale uruguagio, 28 anni, è stato già in passato accostato alla Serie A. Uno scambio alla pari, per Brozovic, potrebbe prendere quota. Rimane il fatto, però, che Gimenez è uno dei difensori più impiegati da Simeone con 31 presenze, 2598′ in campo fino a questo momento, 2 reti ed 1 assist vincente. Situazione, dunque, in via di sviluppo: ma gli interessi di Inter e Atletico Madrid potrebbero finalmente intrecciarsi, con Brozovic al centro di un ipotetico scambio.