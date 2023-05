“Dammi una possibilità”, colpo di scena Ilary Blasi: incredibile appello

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva romana, ha ricevuto una richiesta inaspettata da un noto personaggio dello spettacolo.

Una delle figure femminili più apprezzate dagli italiani è certamente Ilary Blasi, che ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ironia e alla sua bellezza.

L’ex moglie del Pupone ha condotto programmi televisivi importanti come Le Iene e il Grande Fratello Vip ed ora conduce, dal 2021, L’Isola dei Famosi. Proprio per quanto riguarda quest’ultima trasmissione, la conduttrice ha ricevuto una richiesta da un personaggio noto grazie al programma pomeridiano in onda su Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Lucas Peracchi, la richiesta a Ilary Blasi: “Sarebbe il mio posto”

L’Isola è iniziata da settimane, ma come capita di consueto alcuni naufraghi subentrano solo nel corso della trasmissione. Tra queste persone, coloro che vogliono far parte del reality show troviamo anche Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Il trentasettenne è diventato noto come tronista nel programma pomeridiano nel 2015 e nel 2016. Oltre a questo Peracchi è conosciuto agli occhi mondani per la relazione con Mercedes Henger, figlia dell’ex attrice osè Eva Henger. Ancora oggi ci sono numerosi gossip (spesso nei programmi Mediaset) che vedono protagonista i due.

L’avvenuta di Peracchi sul trono si è conclusa davvero nel peggiore dei modi, visto il suo noto inganno. La redazione del programma Mediaset ha scoperto l’inganno che l’uomo stava portando avanti insieme alla propria corteggiatrice, Giulia Carnevali. I due stavano prolungando le cose per restare più a lungo nella trasmissione.

Lucas Peracchi, oltre a svolgere il lavoro di personal trainer, lavora anche nel mondo della moda. L’uomo ha sfilato per diversi brand molto importanti, ed ha partecipato come ospite di diversi programmi televisivi. Uno dei sogni di Lucas Peracchi è la partecipazione al programma condotto dalla bella conduttrice italiana Ilary Blasi L’Isola dei Famosi. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, infatti, l’ex tronista ha affermato che l’isola sarebbe il posto ideale visto il suo amore per la natura. Difficilmente il ragazzo prenderà parte a questa edizione, ma non è da escludere che Ilary Blasi possa dargli un opportunità per le edizioni successive, o anche magari nel corso di questo lungo programma. Vedremo, ad ogni modo, nei prossimi mesi se il desiderio del ragazzo sarà esaudito.