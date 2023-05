Neymar cacciato dal Psg: Milan e Juve fanno l’affare

Il calciomercato di Juventus e Milan passerà dal futuro di Neymar: l’occasione estiva fa felici Allegri e Pioli

La Serie A si avvicina inesorabilmente alla sua chiusura. Ad una manciata di giornate dalla fine, i discorsi sembrano cominciare a offrire i primi verdetti. Lo scudetto si è tinto di azzurro, manca solo l’ufficialità ma il Napoli di Spalletti ha riscritto la storia a 33 anni dall’ultimo tricolore nella bacheca dei partenopei. La corsa per uno dei primi quattro posti, utile ad avere accesso alla prossima fase a gironi della Champions League, è ancora apertissima. Vi stanno prendendo parte Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma e Atalanta: di queste solo la metà potra festeggiare tra qualche settimana.

Intanto i discorsi riguardanti il calciomercato estivo, che riaprirà ufficialmente a partire dal 1 luglio, riguarderanno anche uno dei calciatori più pagati e chiacchierati del pianeta. Si tratta di Neymar, la cui avventura al PSG potrebbe finire ben presto.

Perchè il club parigino è chiamato ad un cambiamento drastico in attacco che rischia di riguardare anche l’ex stella del Barcellona, sotto contratto fino al 2025 con il club di Al-Khelaifi. Il rendimento del 31enne verdeoro è stato comunque alto, con 18 reti e 17 assist vincenti nelle 29 presenze che ha collezionato quest’anno con il PSG, tra campionato e coppe. Nonostante ciò, l’attaccante dovrebbe prendere il volo e lasciare la Francia nei prossimi mesi.

Bye Bye Neymar: Juve e Milan preparano il colpaccio

Un affare, la partenza di Neymar, che potrebbe vedere in primissimo piano Juventus e Milan. L’intreccio di mercato che riguarderà Neymar può fare contento uno tra Allegri e Pioli: ecco come. Come anticipato, Neymar dovrebbe dire addio al PSG ed un club su tutti avrebbe intenzione di farsi avanti con forza per strapparlo ai francesi nel prossimo mercato estivo.

Si tratta del Manchester United che, seguendo le direttive di Ten Haag, avrebbe intenzione di puntare forte sul brasiliano per potenziare l’attacco. Una trattativa che porterebbe al via libera per la cessione di Anthony Martial che a 27 anni potrebbe optare per una nuova sfida in carriera. Magari in Serie A, dove Milan e Juventus hanno già pensato al francese e viste le impellenze in attacco saranno pronte ad un sacrificio in ottica futura.

Il contratto dell’ex Monaco è in scadenza nel 2024 ma esiste un’opzione che potrebbe estendere l’accordo di un’ulteriore stagione. Martial, dopo aver vissuto sei mesi in prestito al Siviglia, è tornato all’Old Trafford dove ha accumulato 23 presenze con 7 gol e 3 assist vincenti, in 1106′ in campo. Passerà tutto da Neymar, dunque: la pista Martial è pronta ad infiammarsi in vista della prossima estate.