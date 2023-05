De Zerbi show, tutto deciso: allenerà una Big

Il Brighton asfalta il Wolverhampton in Premier e crescono le quotazioni del tecnico italiano nel vortice delle grandi inglesi

Ha lasciato un pezzo di cuore allo Shakhtar prima che l’ombra della guerra incombesse sul territorio ucraino, per poi stabilirsi a pieno titolo in Inghilterra. L’accoglienza del Brighton è stata delle più speranzose, perché consapevole delle grandissime qualità del tecnico italiano reduce da alcune annate positive in giro per l’Europa. Oggi Roberto De Zerbi sta letteralmente abbattendo ogni pronostico.

Il suo approccio tattico e l’intensità agonistica sono alcune delle qualità che continuano a contraddistinguerlo in Premier League. Queste possono essere infatti considerate parte integrante del suo modo di allenare, molto europeo e talvolta scostante dai dettami della dottrina calcistica inglese. Grazie a ciò è riuscito a collezionare successi dopo successi al seguito di una squadra dotata ma tutt’altro che eccellente. Il duro lavoro in allenamento ha ripagato la fiducia con uno stato di forma quasi impeccabile da parte delle singole individualità che, nell’unione, hanno formato un gruppo coeso.

Grande dimostrazione l’ha data l’ultima partita di campionato giocata contro il Wolverhampton, al termine della quale il Brighton è uscito vittorioso con sei reti all’attivo di cui tre doppiette. Il De Zerbi show ha quindi attirato le attenzioni delle big d’Inghilterra, visto che il club dell’East Sussex naviga adesso nelle acque sicure dell’ottava posizione in classifica con 52 punti e punta addirittura ad una clamorosa qualificazione in Europa League. A tessere le lodi di questo progetto ambizioso non è stato soltanto Pep Guardiola ma anche Jurgen Klopp di recente, quest’ultimo da considerarsi il vero rivale proprio nella caccia al quinto posto.

Calciomercato, De Zerbi idolo d’Inghilterra: così scaccia la Serie A

Al contempo, su De Zerbi piovono anche occhiate d’interesse fronte mercato. Sia dalla Serie A che dall’interno delle stesse mura amiche di Premier League. Il suo profilo piace moltissimo all’Inter in vista di un possibile cambio in panchina ove attualmente siede Simone Inzaghi, ma a quanto pare il suo futuro riporta anche Inghilterra.

Se non dovesse restare al Brighton anche per la prossima stagione, il tecnico italiano potrebbe infatti sposare qualche grossa realtà inglese. Chelsea e Tottenham valutano nuovi profili sulla panchina dopo un’annata travagliata e senza dubbio De Zerbi è uno dei principali candidati. Tutte le altre invece, fra cui Liverpool, Manchester City, Arsenal e United, potrebbero restare legate ai propri allenatori ancora per molto.