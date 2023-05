Juventus: spogliatoio contro Allegri, spunta un indizio

La situazione in casa Juventus non è delle più semplici. E in queste ultime ore sta facendo molto discutere il ‘like’ di un calciatore.

Un mese senza vittorie in campionato e soprattutto un mese da incubo per la Juventus con solo due vittorie conquistate. Una situazione che ha portato i bianconeri fuori dalla Coppa Italia, in piena lotta per il quarto posto e soprattutto con il rischio di chiudere la stagione senza trofei considerando il Siviglia in Europa League.

Nervosismo che sembra essere rappresentato anche da alcune dichiarazioni del tecnico bianconero nei giorni scorsi. Ma lo spogliatoio è contro Allegri? Su questo spunta un indizio che non sembra lasciare dubbi, ma ci sono ancora punti da chiarire.

Juventus: Allegri in rotta con i calciatori? C’è un indizio

La conferma di Allegri come allenatore della Juventus è sempre in forte bilico. Dobbiamo dire che per il momento il club bianconero non ha assolutamente sciolto i dubbi. Anzi, sta aspettando la fine della stagione per iniziare a valutare con attenzione il futuro. Molto dipenderà anche dalla questione processi, ma le idee sembrano essere quelle di iniziare un nuovo ciclo e quindi cambiare in panchina.

Una sostituzione che potrebbe essere strettamente legato anche da una rottura che sarebbe negli spogliatoi. Nelle ultime ore sui social è spuntato un presunto like di Soulé ad un post con scritto #allegriout. Bisogna dire che il calciatore ha subito corretto il tiro parlando di un like partito per sbaglio, ma sicuramente la situazione non è semplice considerando anche quanto successo con Di Maria.

Il giocatore argentino si è tolto dai convocati contro il Bologna per un presunto problema alla caviglia. In realtà, l’ex PSG e Real non voleva partire nuovamente dalla panchina e quindi la sua sembra essere più che altro una protesta nei confronti del suo tecnico. Una situazione che conferma un momento non facile.

Ultime Juventus: Allegri verso l’addio

Nonostante le parole di società e dello stesso tecnico, Massimiliano Allegri potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione. Una scelta che, come spiegato in precedenza, sembra essere necessaria per aprire il ciclo e provare naturalmente a confermare i big per provare ad ottenere gli obiettivi prefissati.

La rottura con Di Maria sembra allontanare definitivamente la conferma di Allegri ed ora questo ‘like’ di Soulé sembra confermare un rapporto difficile tra spogliatoio e giocatori in casa Juventus. Naturalmente ora l’obiettivo è sempre quello di restare uniti ed evitar qualsiasi altra discussione, ma la situazione non è assolutamente delle più semplici considerando anche quanto successo in passato.