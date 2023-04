La Juve mette a segno il primo colpo: arriva direttamente dalla Lazio

Mancano ancora diverse gare alla fine del campionato ma la Juventus già pensa al futuro: in arrivo un possibile colpo di mercato direttamente dalla Lazio

La Juventus sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. La restituzione dei 15 punti, che potrebbe non essere definitiva, aveva fatto sognare ai tifosi bianconeri una qualificazione più agevole alla Champions League, tuttavia, la gara contro il Napoli, persa per 1-0, ha permesso al Milan di accorciare le distanze.

Solamente 5 punti separano il club torinese dal 6 posto, occupato dall’Inter, ragion per cui i bianconeri dovranno fare molta attenzione nelle prossime gare al fine di evitare spiacevoli sorprese. Tuttavia, la Juventus pensa già al futuro: un possibile colpo di mercato potrebbe arrivare dalla capitale, sponda Lazio.

Nella serata del 26 aprile la Juventus ha detto definitivamente addio alla Coppa Italia. Dunque, attualmente la squadra ha solamente due competizioni, la Serie A e l’Europa League, in cui poter dare il suo meglio nella speranza di salvare una stagione ricca di momenti di chiaroscuri. Tuttavia, non sarà facile per gli uomini di Allegri che in campionato hanno il Milan e la Roma alle costole. Difatti, potrebbe essere decisiva la partita, tra i Diavoli e le Zebre, che andrà in scena il 28 maggio all’Allianz Stadium per l’assegnazione del terzo posto in campionato. In Europa League, invece, la Juventus dovrà vedersela con Siviglia affamato di una nuova coppa continentale.

Un rinforzo per la prossima stagione: l’oggetto del desiderio

Il futuro è nelle mani della formazione bianconera ma non solo. La società si sta infatti già muovendo sul mercato per migliorare la propria squadra in attesa dell’inizio della prossima stagione. Un rinforzo potrebbe giungere dalla capitale, sponda biancoceleste. Stando alle ultime indiscrezioni, come riporta fantacalcio.it, un membro storico della Lazio potrebbe lasciare Roma: il direttore sportivo della squadra biancoceleste, Igli Tare, sembrerebbe vicino all’addio. L’ex giocatore albanese ha un contratto in scadenza, tra due mesi, ma non sarebbero in corso trattative con il club per il suo rinnovo.

Dunque, nelle prossime settimane o mesi il Ds potrà accordarsi con un’altra società. Tra le interessate ci sarebbe anche la Juventus che sarebbe alla ricerca di una nuova figura in quel ruolo per la prossima stagione. Oltre all’ex Brescia, nella lista dei bianconeri ci sarebbero anche: Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, e Giovanni Rossi. Tuttavia, non è da sottovalutare nemmeno la possibilità di far riscorso a una persona già presente all’interno della dirigenza bianconera, ossia: Giovanni Manna, ds della Juventus Next Gen.