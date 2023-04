Dall’Atletico Madrid alla Serie A: affare da 30 milioni

C’è un pezzo da 90 della rosa dell’Atletico Madrid che potrebbe salutare Simeone per trasferirsi in Serie A: trattativa da 30 milioni

Dopo una stagione con troppi bassi e pochi alti, i Colchoneros potrebbero dar vita ad una mini rivoluzione, con cessioni anche di una certa importanza. Le big del nostro campionato guardano con interesse.

Una stagione travagliata quella dell’Atletico Madrid, frutto di poche soddisfazioni in Europa, con la prematura eliminazione dalla Champions League e con un terzo posto in Liga che non lascia spazio ai sogni. I 63 punti conquistati dagli uomini di Simeone (-2 dal Real Madrid) dovrebbero bastare per portare i biancorossi alla prossima Champions League, obiettivo minimo di una società divenuta molto ambiziosa con il passare degli anni.

Cosa succederà poi in vista della prossima stagione non è ancora dato saperlo, visto che dalle voci provenienti dalla Spagna (ElNacional.cat) sembrerebbe che i Colchoneros stiano seriamente pensando di porre fine all’era del “Cholo”, da circa un decennio sulla panchina madrilena. Si parla di un possibile arrivo al Wanda Metropolitano di Luis Enrique, libero da contratti dopo l’addio alla nazionale spagnola e voglioso di rimettersi in gioco con una squadra di club.

José Gimenez in uscita dall’Atletico Madrid: Milan e Juventus su di lui

Quello che è certo è che in casa Atletico ci sarà una probabile rivoluzione tecnica alla fine di questo campionato, con anche cessioni eccellenti. Uno dei nomi in uscita potrebbe essere quello di José Maria Gimenez, difensore uruguayano, classe 1995, arrivato giovanissimo in Spagna dal Danubio.

La sua forza fisica e la capacità di marcare a uomo sono note a tutti da tempo. Simeone lo lanciò in coppia con Godin e i due costituivano un reparto fortissimo, difficile da perforare per gli attaccanti avversari. In Serie A sono diversi i club che lo stimano particolarmente e che a più riprese hanno provato a fare un sondaggio su di lui. In passato fu la Roma di Monchi a provare a portarlo in Italia, poi anche la Juventus, che vedeva in lui il dopo Chiellini.

Adesso è la volta del Milan, che potrebbe decidere di investire una cifra attorno ai 30 milioni per strapparlo alla concorrenza della Premier League. Il suo cartellino è valutato circa 50 milioni, ma la scadenza 2025 e la volontà di non rinnovare con gli spagnoli può aprire discorsi anche a cifre più basse. Vicino a Tomori andrebbe a costituire una coppia davvero di livello internazionale.