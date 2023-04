Cucina piccante: curve pericolose per Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri ha trasformato una situazione ordinaria nel set di uno scatto a dir poco bollente. Tutti sono rimasti a bocca aperta

Come antipasto estivo, per restare in tema culinario, Claudia Ruggeri ha deciso saggiamente di deliziare i suoi fan. In che modo? Con uno scatto di una bellezza senza precedenti. Capace di fare invidia alle migliori modelle in circolazione. Non appena verrà svelata la foto lo stupore sarà inevitabile. Questo è l’effetto che lei è in grado di fare nei confronti di chi la guarda. Naturalmente non è la prima volta che pubblica una foto simile. Ma non ci si abitua mai, e questo è evidente a giudicare dai commenti dei follower.

La figura in questione ha sempre utilizzato Instagram per raggiungere i suoi scopi professionali. La bella Claudia è ovviamente nota anche in altri ambiti. La televisione le ha permesso infatti di conquistare anche quella fetta di pubblico non partecipe alle dinamiche social. Questo grazie alla sua presenza nella trasmissione di “Avanti un altro”, programma magistralmente diretto da Paolo Bonolis. I suoi esordi in qualità di showgirl li deve anche e soprattutto a Chiambretti, che l’ha “lanciata” in questo settore ormai parecchio tempo fa.

A quanto pare lei ha un legame di sangue acquisito proprio con lo stesso Bonolis. Risulta essere infatti sua cognata. Sposata con Marco Bruganelli, quest’ultimo è il fratello di Sonia Bruganelli, nota per essere appunto la moglie del famoso conduttore. Insomma, un intreccio professionale che a quanto pare va ben oltre gli studi televisivi. Si tratta dunque di una personalità inserita da tanto tempo nel mondo dello spettacolo e delle showgirl. E più passa il tempo più sembra mantenere salda la sua posizione. A tal punto da risultare praticamente inamovibile. E finché continuerà a pubblicare certe foto, ovviamente, la musica non cambierà affatto.

Claudia Ruggeri è una Dea: fisico top

Il fisico di Claudia Ruggeri per l’ennesima volta è riuscito a spiccare come non era mai successo prima. Un contesto apparentemente normale si è in realtà trasformato in uno scatto dalla temperatura incandescente. Un corpo del genere non può che suscitare certe sensazioni. Tra una nottata di studio e l’altra c’è sempre tempo per deliziare i propri fan.

La canottiera nera permette di apprezzare molto di più le sue curve pericolose. Un vestito così attillato ha permesso ai follower di vederci più chiaro, e il dettaglio lasciato volutamente dalla showgirl non può che aver riscosso successo. Decine di migliaia di persone sono rimaste senza parole, alla vista di un corpo così bello e formoso.