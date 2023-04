Whatsapp Bernardeschi: ‘Lascia la Juve e vieni a Toronto’

Si prospetta un calciomercato scoppiettante durante la prossima estate con le squadre italiane pronte a rivedere in maniera netta le proprie rose.

Un senatore della Juventus potrebbe salutare i compagni di squadra per provare un’avventura in MLS come fatto un anno fa da Bernardeschi e Chiellini, passati rispettivamente al Toronto ed ai Los Angeles Galaxy.

In attesa di conoscere il proprio destino sia dal punto di vista sportivo che legale, la Juventus è al lavoro per cercare di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. I bianconeri sono infatti intenzionati a cambiare profondamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e pensano ad alcuni addii eccellenti.

Un senatore della squadra bianconera potrebbe salutare Torino al termine del campionato in corso, chiudendo in anticipo di un anno il contratto che lo lega alla ‘vecchia signora’. Sponsor dell’affare potrebbe essere Federico Bernardeschi. Il Toronto, attento al mercato italiano come dimostrato dagli acquisti dell’ex Juventus e di Insigne, oltre che di Criscito, avrebbe messo nel mirino Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi chiama un suo ex compagno alla Juve

Il centrale della nazionale italiana potrebbe salutare la squadra bianconera al termine di questa Serie A. Il giocatore non sta trovando spazio alla corte di Massimiliano Allegri che avrebbe dato il suo ok alla partenza del classe 1987. Nonostante un contratto che lo lega alla Juve fino al giugno del 2024, le strade potrebbero separarsi già tra poche settimane. Il Toronto rappresenta quindi una possibilità concreta per l’ex Bari che dovrà decidere sul suo futuro. Le proposte per il centrale difensivo non mancano con Bonucci che potrebbe decidere di intraprendere diverse strade. Una porta proprio in MLS mentre non mancano le proposte anche dall’Arabia.

Da capire però se l’ex Milan vorrà provare a confrontarsi ancora in un calcio più competitivo, tentando un’avventura in una squadra europea che possa garantirgli la possibilità di competere per obiettivi importanti. In questo senso potrebbero avere la precedenza le offerte che arriveranno dall’Inghilterra e dalla Spagna. Una Juventus che sembra essere pronta a cambiare molto nel reparto difensivo. Oltre a Bonucci potrebbe salutare Daniele Rugani. Il centrale classe 1994 ha disputato una buona partita contro il Napoli di Spalletti a Torino ma sembra essere ormai l’ultima scelta di Allegri per quello che riguarda il pacchetto arretrato. Per l’ex Empoli non mancano le proposte dalla Serie A con Lazio, Fiorentina e Bologna che hanno dimostrato interesse nei suoi confronti.