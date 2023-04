Radio Serie A, c’è il palinsesto: tutti i dettagli

Vanno bene i diritti tv, ma di calcio in Italia parlano tutti. La Lega di serie A ha ufficializzato la nascita di un broadcast dedicato alle gare del massimo campionato italiano.

Se infatti è vero i club della massima serie vivono soprattutto grazie agli incassi derivanti dalla vendita delle immagini, rappresentano oltre il 60% degli introiti, a Via Rosellini intanto hanno deciso di investire su una nuova modalità di trasmissione.

La nuova radio della Serie A, una neonata creatura, voluta dai padroni del nostro calcio, inizierà a trasmettere dalla prossima stagione, lo farà in modalità digitale DAB e IP. Le radio sportive che parlano di calcio in Italia sono una realtà. Se ci sono alcune città nelle quali le emittenti trasmettono anche 16 ore al giorno, vedi la Capitale con i format dedicati a Roma e Lazio, anche i grandi network riservano spazio agli eventi calcistici. La stessa Radio24, centrata su economia e finanza, ha almeno un programma con focus sul mondo del pallone.

Radio Serie A: la partnership con RDS

La radio sarà “on-air” grazie ad un accordo tra Via Rosellini e RDS. Nella nota che annuncia la partnership si annuncia la messa in onda sette giorni su sette, dalle 7 alle 24. Punto forte del palinsesto saranno alcune esclusive, oltre ad alcuni format che ancora non sono stati illustrati. Previsto anche un editoriale quotidiano di 100”, irradiato da RDS 100% Grandi Successi e su tutti i canali della piattaforma RDS. Al momento non sono noti i nomi dei conduttori piuttosto che di ospiti fissi. Radio Serie A, almeno a livello potenziale, potrebbe arrivare a raggiungere circa 8,5 milioni di persone, per la soddisfazione di Eduardo Montefusco, contento per essere stato scelto dalla Lega. “Metteremo a disposizione tutto il nostro know how creato in 45 anni di esperienza sul campo”, ha detto il presidente del Gruppo RDS.

RDS allarga così il proprio orizzonte d’ascolto, dopo un anno che ha visto crescere l’ascolto in tutte le fasce orarie,” con incrementi nel quarto d’ora medio (AQH) annuale del +18,9%”, ricorda il patron del network. Felice per la novità anche l’amministratore delegato della Serie A, il quale ha spiegato come la nascita della radio anticipi quella del canale tv. “La trasmissione delle partite live potrebbe prendere vita da luglio 2024”, ha annunciato Luigi De Siervo. Il numero 2 di Via Rosellini ha ribadito la volontà di partire con il canale tv, ipotesi questa che porterebbe, almeno nelle intenzioni, ad un maggiore introito per i 20 club della serie A.