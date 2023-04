Calciomercato: Zidane ad un passo, stanno chiudendo

Zinedine Zidane è pronto a sedersi in panchina. Una big ha accelerato e la chiusura sembra essere ad un passo.

Zinedine Zidane è pronto a tornare in gioco dopo un lungo periodo di stop. Come ben sappiamo, l’ex centrocampista si è preso del tempo per aspettare la Francia, ma alla fine la nazionale ha confermato Deschamps e quindi per lui è tempo di scommettere su un club per rilanciarsi.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, una big in queste ultime ore ha preso dei contatti con Zidane per valutare la fattibilità dell’operazione. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima magari di una fumata bianca.

Zidane ritorna in panchina: una big accelera, i dettagli

Zinedine Zidane in questi ultimi mesi è stato accostato a diversi club, ma lui ha preferito sempre aspettare per valutare con attenzione le offerte e diciamo che ora è arrivato il momento di decidere. Nelle prossime settimane sarà lui stesso a sciogliere i dubbi e valutare quale soluzione optare per ritornare in panchina dopo un lungo periodo di stop e anche dopo la conferma di Deschamps come ct della Francia.

In queste ultime ore una big sembra aver preso i contatti con Zidane per capire meglio la sua volontà. Stiamo parlando del Real Madrid. Il club spagnolo, nonostante le continue rassicurazioni di Ancelotti, è convinto di perdere il tecnico italiano e punta con forza sul ritorno del francese anche se resta da convincere il diretto interessato.

Infatti, Zidane non sembra essere molto interessato a sposare la causa madrilena per diversi motivi e quindi si ragiona con attenzione a questa possibilità e soprattutto a capire se è l’opzione giusta dopo un periodo di inattività. Perez ha le idee chiare sul suo ritorno e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ultime Zidane: la Juventus resta in corsa

Anche la Juventus resta in corsa per Zidane, ma si tratta di una opzione molto complicata in questo momento per diversi motivi. I bianconeri vogliono aspettare la fine della stagione per capire meglio i processi e il destino prima di scommettere magari sul francese.

Da parte dell’ex bianconero c’è anche l’ok a tornare, ma la Champions League deve essere sicura e per questo motivo magari gli altri club (come il PSG) potrebbero sbaragliare la concorrenza e regalarsi un colpo importante in panchina. Prossime settimane decisive e per questo motivo non ci resta che aspettare un po’ prima di avere un quadro più chiaro.