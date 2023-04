Il vestito si apre: Ginevra Lamborghini lascia tutti a bocca aperta

Ginevra Lamborghini ha mandato in confusione il suo pubblico. Con un fisico del genere la reazione dei seguaci non poteva che essere questa

La bella Ginevra è tornata a far parlare di sé con l’ennesimo scatto. Il suo pubblico per il momento è ancora di dimensioni scarne, se rapportato a quello che altre colleghe, nel mondo dello spettacolo, possono vantare. Tuttavia è altamente fidelizzato. Inoltre è in crescita costante, quindi mai dire mai. Il cognome della figura citata non è casuale: si tratta infatti della sorella della ben più nota Elettra, che tutti i social hanno imparato ad apprezzare ormai già da tempo. Nessuno conosce le ambizioni future di Ginevra, che, magari punta a raggiungere il successo della più nota Elettra.

La biografia di Ginevra è davvero poco conosciuta, ancora di più quando si parla della sua vita privata. Nata a Bologna, 30 anni di età, è un’imprenditrice e modella. Parla inoltre spagnolo, francese e inglese con una certa maestria. Si tratta dunque di una poliglotta a tutti gli effetti. Evidentemente queste qualità le tornano molto utili a livello professionale, e tra le altre cose Ginevra ha grandi ambizioni anche da cantante. Quelli dalla memoria più ferrea la ricorderanno per un altro aspetto della sua vita privata e lavorativa.

Nell’annata del 2022 Ginevra ha partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente, ma è stata espulsa dalla competizione per un fatto abbastanza increscioso, avvenuto dopo una lite con Marco Bellavia. Questo però non ha intaccato la sua fama, anzi tutt’altro. Potrebbe essere proprio il programma sopracitato ad averle permesso di farsi conoscere anche da una fetta di pubblico tendenzialmente poco avvezza a Instagram.

Per quanto oggigiorno sia difficile, esistono comunque persone che ne sono all’oscuro. Proprio grazie al programma ha conosciuto il suo partner Antonio Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Biografia e cenni privati a parte, dalle foto che pubblica è ben chiaro quale sia la sua formazione professionale.

Ginevra strega i fan: fisico top

Ginevra Lamborghini ha messo il punto esclamativo per l’ennesima volta su un suo scatto. In virtù dell’imminente arrivo dell’estate ha deciso di deliziare la platea così, con un vestito totalmente aperto che non lascia spazio ad alcun dubbio. Niente di particolarmente provocante: la semplicità è la sua arma più devastante.

Si può notare come l’impostazione della foto sia piuttosto semplice. Lo sfondo scuro permette di mettere ancora più a fuoco il suo corpo meraviglioso, cosa che ai fan non dispiace affatto.