Palladino, scenario surreale: via dal Monza per una Big italiana

Raffaele Palladino potrebbe dire addio al progetto Monza per sposare quello di rinascita di una big italiana: l’ipotesi è clamorosa e surreale.

Sirene da big per Raffaele Palladino. L’attuale tecnico del Monza si sta preparando a diventare uno dei tecnici più corteggiati in Italia. E non potrebbe essere altrimenti. Nonostante la sua giovane età, alla sua prima esperienza in Serie A ha dimostrato di avere idee, coraggio, personalità e voglia di emergere. Se il Monza è oggi una delle realtà più belle del nostro campionato, il merito è anche suo. Se ne sono accorti tutti, compresa una big che potrebbe, in uno scenario a dir poco surreale, concedergli la più grande chance della sua carriera.

Subentrato a Stroppa dopo la serie lunga e preoccupante di sconfitte di inizio anno al Monza, senza alcuna esperienza tra i “grandi”, Palladino si è dimostrato l’ennesima scommessa vinta da Galliani. Giovane ma smaliziato, ha imposto subito le sue idee, portando la squadra brianzola non solo a ottenere risultati importanti, ma anche a mostrare a tratti un gioco splendido, migliore di quello di alcune big del nostro campionato.

Dopo mesi del genere, è impossibile che le squadre più blasonate della nostra Serie A non si siano accorte del suo lavoro. E anzi c’è chi potrebbe non solo limitarsi a fargli i complimenti, ma anche offrirgli una panchina, se le cose dovessero andare in un certo verso. Una proposta che sarebbe ben più di una tentazione per Palladino, allenatore sicuramente ancora giovane, ma non privo di ambizioni.

Palladino, addio Monza? Lo scenario prende forma

Ad aprire una piccola discussione sul suo futuro è stato lo stesso tecnico campano. Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo contro la Fiorentina, ha infatti bollato come “prematuro” ogni discorso sul contratto. Pur ammettendo che a Monza sta bene, di quello che avverrà ne vuole parlare solo a fine campionato. Adesso non c’è fretta. Parole di circostanza che potrebbero nascondere anche una certa strategia.

A regalargli la chance più grande della sua carriera potrebbero infatti essere le prossime sentenze. Un omaggio dai tribunali. Al momento, come ben sappiamo, la Juventus, società che ha occupato sempre un posto speciale nel cuore di Palladino, ha riottenuto i 15 punti in classifica. Ma quella del Collegio di Garanzia del Coni potrebbe essere una vittoria di Pirro per i bianconeri. La situazione è in divenire, ma in questo momento è impossibile non prendere in considerazione tutte le ipotesi. Anche quella più clamorosa, che porterebbe alla retrocessione del club bianconero, invischiato, come ben sappiamo, in diversi procedimenti giudiziari, al di là di quello relativo al “sistema plusvalenze”.

Ed è proprio questo il punto. Supponiamo che la Vecchia Signora finisca in Serie B. A quel punto, immaginare Allegri ancora in panchina sarebbe ben più di un eccesso di fiducia. Inevitabile un divorzio dal blasonato tecnico livornese, che potrebbe lasciare spazio a un allenatore, magari più giovane, in grado di segnare una rinascita per la Juve, in termini di immagine e anche di gioco. Un identikit che sembra calzare a pennello a Palladino, l’homo novus del calcio italiano. Per ora si tratta di pura fantasia. L’unica certezza è che il suo futuro al Monza è tutto da scrivere, e che la Juventus lo segue comunque con stima. Se saranno rose, le vedremo fiorire solo più avanti.