Verdi rinasce e cambia maglia: colpo in Serie A per l’Europa

Simone Verdi è tornato ad essere protagonista in Serie A. La doppietta rifilata al Bologna ha aperto la strada all’Hellas Verona verso tre punti di fondamentale importanza.

Gli scaligeri adesso si trovano ad una sola lunghezza di distanza dallo Spezia, fermato sull’1-1 nel derby ligure contro la Sampdoria. L’Hellas Verona può ancora sperare nella salvezza.

Nell’ultimo periodo Verdi è stato uno dei protagonisti della squadra di Bocchetti e Zaffaroni, capace di conquistare 9 punti nelle ultime 7 partite, bloccando al pareggio anche il super Napoli di Spalletti. Le prestazioni del fantasista non stanno passando inosservate e un club starebbe pensando a lui in vista della prossima stagione per tentare l’assalto alle coppe europee.

Al termine del girone d’andata il destino dell’Hellas Verona sembrava potesse essere già segnato. La squadra gialloblu, infatti, si trovava in fondo alla classifica di Serie A con molto ritardo dal quartultimo posto. L’arrivo di Bocchetti e Zaffaroni sulla panchina scaligera è riuscito a dare la giusta carica alla squadra che pian piano ha iniziato ad inanellare diversi risultati utili. Con la vittoria del Bentegodi contro il Bologna, il Verona si è portato a -1 dallo Spezia aumentando la pressione nei confronti della squadra di Semplici.

Il Verona è in corsa: Verdi trascina i gialloblu contro il Bologna

Il grande protagonista della vittoria casalinga contro i rossoblu è stato Simone Verdi. Il fantasista ex Napoli ha steso la squadra di Motta con una doppietta di vitale importanza per i suoi. Verdi è arrivato in gialloblu in prestito dal Torino e, dopo un lungo periodo di appannamento, sembra aver ritrovato quello smalto che gli possa permettere di fare la differenza. Anche nella scorsa stagione il rendimento di Verdi è cresciuto nel girone di ritorno, contribuendo alla salvezza della Salernitana di Davide Nicola. Inoltre, le sue ultime prestazioni hanno attirato l’interesse di una squadra che, in vista della prossima stagione, vorrebbe inserire un calciatore offensivo nelle rotazioni. Si tratta del Bologna, squadra in cui, in passato, Verdi è riuscito ad esprimere il suo miglior calcio.

Nel girone di ritorno la squadra di Thiago Motta è stata una delle rivelazioni e, grazie al bel gioco del tecnico italo-brasiliano, vorrebbe provare a conquistare l’Europa. Riuscirci già in questa stagione appare impresa parecchio ardua, però, i rossoblù vorrebbero puntare la qualificazione alle coppe europee come obiettivo per la prossima stagione. L’ingaggio di Verdi, dal quale il Torino vorrebbe separarsi definitivamente, potrebbe fare al caso del Bologna che inserirebbe nelle rotazioni un calciatore molto tecnico.