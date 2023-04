Affare a zero, colpo di scena Juventus-Inter: tutti i dettagli

C’è un ruolo che spesso non trova interpreti di livello. Per il prossimo terzino sinistro è sfida aperta tra le due big della serie A.

Inter e Juventus, per motivi diversi, hanno perso il loro riferimento assoluto difensivo sul versante mancino. L’Inter nel gennaio 2022, prelevando dall’Atalanta Robin Gosens per quasi 28 milioni, sperava di aver risolto il problema. Così non è stato, il giocatore tedesco non è mai stato quello visto a Bergamo. L’esterno di Emmerich, contratto in scadenza nel 2026, è sul mercato e messo alle strette potrebbe accettare la corte del Bayer Leverkusen.

La Juventus, dopo la scelta di optare per la linea difensiva a tre centrali, ha visto Alex Sandro spostarsi dalla fascia. Il brasiliano si muove da centrale e Massimiliano Allegri, tolto il versatile ma fragile Mattia De Sciglio, non ha valide alternative. La scelta di rinunciare a Luca Pellegrini, alla Lazio in prestito, completa un mosaico decisamente disordinato.

I due club si affronteranno nella giornata odierna nella semifinale di Coppa Italia, ma potrebbero prolungare il loro duello anche sul mercato. Per completare la propria rosa, Juventus e Inter stanno anticipando le mosse di mercato, puntando, dove possibile, su profili a parametro zero. La corsa sembrerebbe essersi fermata a Lisbona, dove gioca un valenciano cresciuto nel Barcellona, ceduto a 21 anni al Benfica per 2,1 milioni. A 27 anni compiuti il 20 settembre, per lui in carriera solo due gettoni con l’Under 21 spagnola.

Terzino sinistro: derby Juve-Inter su uno svincolato

Le due big della serie A puntano su Alejandro Grimaldo, incontrato in Europa in questa edizione della Champions. Juve fuori contro il club portoghese, Inter invece che ha eliminato dalla coppa proprio il Benfica del terzino sinistro. Prospetto di sicuro valore, è esploso quest’anno: 2 gol e ben 10 assist in 27 gare di campionato; 2 sigilli e 4 assist nelle 10 presenze in Champions. Allegri e Inzaghi hanno indicato proprio Grimaldo come chiave possibile per definire il reparto difensivo nella prossima stagione. L’ex Barca in bianconero sarebbe il titolare indiscusso della fascia mancina in una linea a quattro, cross e tecnica non mancano assolutamente.

Con l’Inter l’inserimento sarebbe un po’ più complicato, considerando il 3-5-2 di Inzaghi. Grimaldo però possiede gamba a e applicazione anche per giocare su tutto il versante mancino. Se arrivasse alla Pinetina, Grimaldo consentirebbe ai nerazzurri un’ampia copertura del ruolo con lo spagnolo e Dimarco, utilizzabile senza patemi anche da centrale. In tal senso infatti, resta da capire se Alessandro Bastoni intanto rinnoverà il suo contratto in scadenza 2024.

Le qualità di Grimaldo però sono note anche a diversi concorrenti. Secondo calciomercato.com però, nessuna avrebbe sferrato l’attacco decisivo. Sul terzino ci sono gli occhi di Bayer Leverkusen e Nizza, concorrenti non proprio dal palmares irresistibile. Grimaldo intanto vuole lo scudetto e il conseguente approdo in Champions con il Benfica. Guai però ad aspettare troppo, se Juve e Inter ci credono devono chiudere subito per il terzino del futuro.