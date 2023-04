8 milioni netti, Guardiola lo ‘ruba’ alla Juve

La Juventus e Allegri rischiano di dover cambiare i programmi di calciomercato: firma choc con Guardiola

La rete di Raspadori ha lasciato di sasso la Juventus che, nel big match contro il Napoli all’Allianz Stadium, aveva mantenuto il risultato sullo 0-0 praticamente fino allo scadere. Ma l’ex Sassuolo, subentrato negli ultimi minuti, ha messo la firma avvicinando inequivocabilmente verso gli azzurri lo scudetto. Ai bianconeri, adesso, cercare di rialzarsi subito già nella trasferta di domenica prossima contro il Bologna. La continuità in campionato sarà un fattore fondamentale, come portato avanti da Allegri, per provare a strappare una difficilissima qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League.

Le milanesi sono lì ed hanno rosicchiato ben due punti nell’ultimo turno di campionato: la rimodulazione della penalizzazione alla ‘Vecchia Signora’ – che seppur ridotta pare comunque inevitabile – può di fatto strappare il sogno Champions al gruppo bianconero.

Sarà un mese e mezzo bollente, di calcio giocato e obiettivi da raggiungere, dunque. Ma non solo, perchè il calciomercato estivo non è così lontano e la dirigenza torinese sta già lavorando alle giuste mosse per soddisfare le richieste del ‘Conte Max’. In difesa andrà fatto molto soprattutto se, come sembra al momento, Cuadrado e Alex Sandro dovessero dire addio a zero. Pessime notizie arrivano, invece, dal centrocampo.

Allegri a mani vuote: firma col Manchester City

Leandro Paredes non solo non ha convinto ma ha pure deluso nei suoi mesi a Torino: in tal senso, il prestito alla Juventus non verrà seguito dal riscatto ed il regista campione del mondo è già pronto per tornare al PSG e magari ricercarsi una nuova sistemazione.

Chi rimane in bilico è forse l’uomo più importante in quella zona del campo per Allegri: Adrien Rabiot. Il francese, in scadenza il 30 giugno 2023 con la società piemontese, sta da settimane discutendo del possibile rinnovo. Un’opzione che, tuttavia, pare destinata a sfumare nel breve periodo. Perchè a Rabiot sta pensando la Premier League ed un club in particolare: il Manchester City. Pep Guardiola, infatti, stima Rabiot e potrebbe spingere per fare una ricca proposta al talento transalpino per il quale non servirà pagare alcun costo per il cartellino.

Uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2027. Un accordo quadriennale che, al lordo, costerebbe ai ‘Citizens’ ben 50-60 milioni di euro. Cifre con le quali la Juve difficilmente potrebbe competere. Rabiot, tra Serie A e coppe, quest’anno ha collezionato 39 presenze complessive, con 11 gol e 4 assist vincenti all’attivo.