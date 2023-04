Show Milan: colpo stratosferico in casa Bayern

Il Milan sta già pensando alla prossima stagione e vuole muoversi in vista del calciomercato estivo. Maldini ha pronto un doppio colpo in casa Bayern Monaco?

La stagione del Milan sta prendendo una piega inaspettata. Dalle stalle alle stelle in poche settimane grazie alla qualificazione in semifinale di Champions League. Ad attenderli ci sono i ‘cugini‘ dell’Inter. I rossoneri inoltre hanno ricominciato anche a vincere in campionato battendo il Lecce per 2-0. Pioli ha ritrovato uno straordinario Leao. Il portoghese dopo un periodo di appannamento post Mondiale è tornato sui livelli della passata annata e sta guidando il Milan. Maldini adesso dovrà mettersi al tavolino e trattare il rinnovo del contratto. Tutti i tifosi rossoneri sperano nel rinnovo, anche perché i top club europei sono pronti a mettere le mani sul giovane esterno.

Il dirigente del Milan sta iniziando a pensare già al calciomercato e ieri una visita speciale ha acceso i cuori dei milanisti. Si sono accese delle incredibili voci di mercato intorno a due calciatori del Bayern Monaco. Il club bavarese non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori e potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in estate. Maldini è in agguato ed è pronto a consegnare a Pioli una squadra per lottare per lo scudetto. Quest’anno il tricolore dalla maglia rossonera passerà in quella azzurra del Napoli, ma l’obiettivo è aggiungere la seconda stella sul cuore nel 2024.

Il Milan guarda in casa Bayern: ecco i nomi a sorpresa

I rossoneri pensano già al futuro e in occasione della gara interna col Lecce (vinta 2-0 con doppietta di Leao) a San Siro c’erano due ospiti speciali. Lucas Hernandez e Pavard sono andati a vedere il Milan, scrive La Gazzetta dello Sport. Il primo è il fratello di Theo e il secondo è amico sia col terzino che con Giroud e Maignan. Infatti i due calciatori del Bayern Monaco sono francesi e condividono con i ragazzi di Pioli lo spogliatoio della nazionale. Difficile vederli entrambi a Milanello. Lucas a causa del suo stipendio non è un obiettivo realizzabile mentre Pavard potrebbe essere un’occasione.

Il terzino destro ex Stoccarda vuole lasciare Monaco. Queste le sue dichiarazioni di qualche mese fa: “Gioco ormai da sette anni in Germania, con il Bayern ho vinto tutto. Sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale. Se Giroud mi sta provando a convincere a trasferirmi al Milan? Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo, ma la Serie A è molto interessante”. Il francese non esclude un suo passaggio al Milan. Ieri erano entrambi a San Siro a trovare i loro amici. Al momento non c’è una trattativa, ma una battuta con Maldini potrebbe esserci stata.