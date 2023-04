Scandalo Dani Alves, spunta il privé della vergogna: sgomento dei tifosi

Il clamore mediatico attorno al caso riguardante l’arresto di Dani Alves non accenna a diminuire: ecco le novità delle ultime ore.

La vita di Dani Alves è cambiata in pochi mesi e i tifosi della leggenda brasiliana, ricordiamo uno dei giocatori che ha vinto più titoli nella storia del calcio moderno, non lo hanno perdonato.

Il brasiliano si trova ora nel carcere di Brians 2, situato a Barcellona, dallo scorso 20 gennaio e dovrà restare lì fin quando non ci darà un processo a suo carico. L’ex calciatore di Barcellona, PSG e Juventus sta vivendo ore drammatiche e, nelle stanze dove è rinchiuso, non vede nessun amico (a parte il nutrizionista Bruno Brasil) o parente e dove trova molte difficoltà.

L’accusa nei suoi confronti è molto pesante: Alves è accusato di aver stuprato una ragazza 23enne in una discoteca di Barcellona nella notte tra il 30 e 31 dicembre 2022, poche settimane dopo la fine del Mondiale di Qatar 2022 nel quale aveva giocato con la propria nazionale brasiliana. In attesa del processo la sua libertà è al momento soltanto illusoria.

Dani Alves, spunta un nuovo video

La situazione in generale è molto complessa perché gli inquirenti intendono capire se Alves abbia o meno abusato della ragazza in questione. A suo dire non c’è stato nessuno stupro in quanto avrebbe acconsentito, secondo l’accusante invece Dani Alves avrebbe agito in maniera illecita. I legali dell’ex terzino del Barcellona stanno lavorando senza sosta per trovare quel cavillo necessario a sbloccare la vicenda a suo favore e ciò dovrebbe avvenire in tempo per convincere la giuria durante il processo. Nelle ultime ore a tutta questa faccenda si è unito un ulteriore tassello che potrebbe dare una mano ad Alves.

Poche ore fa il calciatore ha testimoniato ed ha cambiato versione per la quinta volta, spiegando che nei bagni del Sutton (la discoteca di Barcellona) ci sono stati diversi movimenti. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo video dove si vedrebbe il calciatore brasiliano, insieme ad amici, attendere delle ragazze nella zona Vip del locale.

Secondo l’avvocato Cristobàl Martell, quel video potrebbe essere decisivo per scagionare il calciatore in quanto potrebbe dimostrare che la ragazza 23enne abbia acconsentito al rapporto e non sia stata abusata come ripete l’accusa. Ogni giorni ci sono nuovi particolari che arricchiscono la vicenda e i sostenitori del calciatore attendono con trepidazione di conoscere la sentenza. Dani Alves si trova attualmente in carcere e dovrà sperare nella clemenza del giudice per tornare in libertà.