Dalla Juve alla Roma: bandiera ammainata

Sembra sempre più probabile la cessione durante il calciomercato estivo: occasione ghiotta per Juventus e Roma

La Serie A è pronta ad entrare nel vivo e, in tal senso, nelle ultime ore è giunta una notizia che avrà sicuramente fatto felici i tifosi bianconeri. Alla Juventus è stata, infatti, cancellata momentaneamente la penalizzazione di 15 punti giunta nei mesi scorsi per il caso plusvalenze fittizie. Non è ancora deciso tutto in maniera definitiva ma la sensazione è che per gli uomini di Allegri il finale di annata potrebbe essere meno amaro del previsto.

Sorride pure la Roma, non per la classifica ma per il passaggio in semifinale di Europa League dopo la netta vittoria per 4-1 sul Feyenoord. I giallorossi, se dovessero superare il Bayer Leverkusen, potrebbero poi affrontare una tra Siviglia e Juventus alla ‘Puskas Arena’ di Budapest nella finale del 31 maggio. Sarà un mese lungo, con i club italiani che in ambito europeo quest’anno hanno tirato fuori una marcia in più rispetto alle altre. E ciò che potrebbe finire per accomunare sia i capitolini che la ‘Vecchia Signora’ sarà inevitabilmente la prossima sessione estiva di calciomercato.

Duello spagnolo: Juve e Roma fiutano il colpaccio

Dopo due stagioni in giallorosso Mourinho pretende quel salto di qualità sul mercato, spesso promesso ma mai davvero realizzato. Un discorso analogo anche per Allegri. Dopo la travagliata annata, la Juventus è chiamata ad una stagione del rilancio, tanto in Italia quanto in Europa.

Ed indipendentemente dai verdetti che arriveranno inesorabilmente nelle prossime settimane, un nome su tutti sembra poter essere un’opzione concreta per le due big di Serie A. Si sta parlando di Josè Gaya, capitano del Valencia sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il club iberico. Nonostante un legame ancora molto lungo, il divorzio tra le parti potrebbe a sorpresa consumarsi molto presto. Perchè il giocatore, che veste la maglia del Valencia da ben nove anni, pare stufo delle scarse ambizioni del club e potrebbe decidere di cambiare aria.

La squadra di Ruben Baraja è 18esima nella Liga, a pari punti con l’Espanyol penultimo, in una situazione ai limiti del dramma. Con la retrocessione in Segunda Division la partenza sarebbe quasi automatica, ma non è affatto scontato che pure con la salvezza Gaya possa decidere di farsi avanti e chiedere la cessione per tentare una nuova avventura altrove. Magari in Italia, dove Juventus e Roma che cercano rinforzi sulla corsia mancina di difesa, rimangono alla finestra pronte ad approfittarne.