Il tradimento è servito: dalla Juve all’Inter, mercato in fiamme

L’Inter, nonostante un finale di stagione che si prospetta intenso, è già al lavoro per il prossimo calciomercato estivo.

L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Monza, sta preparando il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, dopo la vittoria per 0-2 in terra portoghese.

La dirigenza, invece, sta già lavorando per pianificare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che la società intende rinforzare è la difesa, che perderà Milan Skriniar pronto a sposare il Paris Saint Germain dopo l’addio ai nerazzurri a parametro zero. Oltre allo slovacco, anche de Vrij e Acerbi sono in forte discussione, anche se per motivi diversi.

il centrale olandese sta discutendo il rinnovo che non sembra facile, mentre per Acerbi si dovrà trattare con la Lazio per acquistarlo a titolo definitivo. Proprio per questo, la società è al lavoro per aggiungere tasselli di qualità al proprio reparto arretrato. Il reparto difensivo, infatti, potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, una soluzione che potrebbe portare il club nerazzurro a cambiare diversi interpreti.

Il tradimento è servito: l’Inter pensa a Juan Cuadrado

Un calciatore che stuzzica e non poco il club nerazzurro è Juan Cuadrado, colombiano classe 1988 della Juventus. Il ragazzo non ha disputato una grande stagione e, salvo clamorose sorprese, il calciatore lascerà a parametro zero. Il giocatore potrebbe dire addio dopo oltre 6 anni in maglia bianconera. Giuseppe Marotta, quindi, sta studiando un grande colpo, in modo da aggiungere qualità ed esperienza alla propria corsia di destra.

Questo interesse nasce anche per il probabile addio di Denzel Dumfries, che non ha convinto in queste due stagione e che potrebbe salutare. Il terzino olandese ha molte richieste dall’estero, soprattutto dalla Premier League, con molte società che sembrano pronte a fare sul serio. La società ha bisogno inoltre di vendere giocatori, necessita di fare plusvalenze, anche e soprattutto in caso di mancato accesso alla Champions League. Il club potrebbe effettuare una grande accelerazione in caso di addio dell’olandese. Quindi il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter pronta ad accelerare per cercare di aggiungere innesti di grande qualità alla propria rosa. Juan Cuadrado è pronto a vestirsi di nerazzurro, con il clamoroso tradimento alla Juventus che pare essere ormai davvero dietro l’angolo. Tifosi a dir poco increduli.