Juve, i tifosi sognano: “Punti restituiti” | C’è l’annuncio ufficiale

I tifosi della Juventus non smettono di sognare. L’annuncio del calciatore fa ben sperare il club e tutto l’ambiente. Tra due giorni la decisione finale

E’ senza dubbio una stagione particolare per la Juventus di Massimiliano Allegri, quasi surreale. Nonostante l’andamento positivo della seconda parte di campionato, i bianconeri sono fuori da ogni competizione europea in vista della prossima stagione. Almeno per il momento e secondo quanto dice la classifica. La Vecchia Signora occupa la settima posizione, a quota 44 punti. Sono 4 i punti che la separano dall’Atalanta sesta, attualmente in piena qualificazione alla prossima Conference League.

Ma sappiamo tutti bene che le cose sarebbero diverse se alla Juventus non avessero tolto ben 15 punti a metà stagione. La penalizzazione per le questioni legali relative alle plusvalenze è stata pesante. Una vera mazzata morale alla squadra guidata da Allegri. L’atteggiamento del tecnico bianconero e dei calciatori bianconeri è meritevole. Nonostante tutto hanno tenuto testa alta, conquistando tanti punti in seguito a prestazioni positive sul campo.

Parliamoci chiaro. Senza quei 15 punti di penalizzazione, la classifica direbbe ben altro. La Juventus occuperebbe al momento il terzo posto, in piena zona Champions League dunque. Massimiliano Allegri non fa altro che sottolinearlo nelle varie conferenze stampa e interviste, come fatto nella trasferta di Reggio Emilia. Ma non è ancora detta l’ultima parola. I tifosi possono sperare in bene in questo finale concitato di stagione.

Tra due giorni la sentenza, Danilo fiducioso

Tra poche ore verrà emesso il pronunciamento federale, che stabilirà se i 15 punti di penalizzazione verranno restituiti o meno al club Juventus. La speranza continua a farla da padrone in casa bianconera, con anche il difensore Danilo fiducioso. Il brasiliano, reduce dall’amara sconfitta contro il Sassuolo nell’ultima di campionato, non ha nascosto che c’è grande attenzione alla sentenza. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset nel post-partita si è espresso così in merito:

“Non posso negare che il nostro pensiero è lì, che abbiamo grande speranza che ci restituiscano quei punti. Gli stessi che abbiamo sudato sul campo con tanto sacrificio, grinta e sofferenza. Come solo una squadra e una famiglia sanno fare. Se succedesse sarebbe la cosa più corretta”.

Le parole di Danilo hanno inevitabilmente scaldato l’animo dei tanti tifosi juventini, che in questa stagione si sono sentiti derubati di qualcosa di importante ed essenziale. Ma starà alla giustizia sportiva decidere cosa sarà giusto per la Juventus e per il calcio italiano in generale. Le prove non mancano su quanto Paratici, Agnelli e Nedved hanno fatto a loro tempo modificando illecitamente alcune carte. E ricordiamo che ancora dovrà essere affrontato il tema stipendi durante il periodo Covid in casa Juventus, e le varie controversie con la UEFA. I guai non sembrano finiti per la Vecchia Signora, anche se la speranza di un miracolo continua a nutrire i sogni dei tifosi.