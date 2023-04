Inter, siamo ai titoli di coda: addio certo a fine stagione

Il calciomercato riparte con diverse operazioni di mercato, soprattutto in casa Inter. Come rivelato in queste ore, Marotta ha deciso il futuro di un attaccante.

La stagione dell’Inter appare sempre più complicata dopo le ultime prestazioni in Serie A e la lotta Champions diventa fondamentale per il futuro del club. Inzaghi si gioca la permanenza in nerazzurro così come alcuni giocatori che durante quest’annata non hanno pienamente convinto.

La dirigenza nerazzurra sta cercando diversi profili sul mercato in modo da poter rinforzare la squadra in ogni reparto: certi gli addii di Skriniar e anche quello di Roberto Gagliardini, con Handanovic che nelle prossime settimane deciderà il proprio futuro. Ma il reparto che ha più difficoltà è l’attacco con due giocatori su quattro destinati a partire a giugno.

Joaquin Correa potrebbe presto firmare con un nuovo club. Nelle ultime settimane si era discusso dell’interesse per l’argentino da parte di diverse big. L’attaccante, reduce da una stagione negativa con l’Inter, è stato tormentato da alcuni infortuni muscolari. Il futuro dell’ex Lazio, quindi potrebbe essere fuori dall’Italia? Secondo quanto riferito in queste ultime ore, Correa lascerà i nerazzurri e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una prima proposta di calciomercato all’agente con il Tucu che vorrebbe giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Inter, Correa pronto all’addio

Come detto in precedenza, il Tucu ha una valutazione importante con Marotta, Ausilio e Baccin che dovranno trovare la soluzione migliore per l’argentino sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Tucu potrebbe essere sacrificato in attacco insieme a Lukaku che, a meno di clamorose sorprese tornerà al Chelsea. I nerazzurri vorrebbero fare cassa con l’attaccante sudamericano, ma solo a determinate condizioni.

Voluto fortemente da Simone Inzaghi e preferito secondo alcuni a Dybala, Correa è uno dei tanti rimpianti e giocatori flop della storia recente dell’Inter e in questa stagione in Serie A ha faticato più del dovuto. Ecco perchè la dirigenza meneghina è già a lavoro per creare una rosa ancor più competitiva indipendentemente da chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Inzaghi ha provato a inserirlo, sia a gara in corso che dall’inizio, ma Correa ha avuto numerosi problemi e non è riuscito a rendere, come faceva (comunque a corrente alternata) ai tempi della Lazio. Il suo futuro appare segnato ed a meno di clamorosi colpi di scena lascerà la formazione nerazzurra.