Benzema, colpo sensazionale a zero: capolavoro

Benzema e non solo, ci sono diversi calciatori di grande prestigio internazionale che presentano il contratto in scadenza il prossimo giugno

Il Pallone d’Oro del 2022 non poteva che essere assegnato a Karim Benzema. L’attaccante francese di proprietà del Real Madrid ha compiuto 35 anni lo scorso 19 dicembre, ma nonostante la carta d’identità non sia più dalla sua parte lui riesce ad essere ancora dominante spesso e volentieri.

L’ex Lione è nell’elité del calcio mondiale, un campione ‘senza età’ premiato dopo una grandissima carriera. In passato è stato un po’ oscurato dalla presenza di un certo Cristiano Ronaldo (come accaduto anche a molti altri calciatori d’altronde), ma senza la superstar portoghese l’attaccante transalpino si è messo pienamente in luce trascinando i ‘Blancos’. E la fame di gol non accenna nemmeno a diminuire. Nel match di ritorno della semifinale di Copa del Rey, infatti, Benzema ha letteralmente spazzato via il Barcellona con una tripletta davvero sontuosa. E potrebbe anche riuscire a conquistare di nuovo la Champions League da protagonista. Insomma, abbiamo ancora a che fare con un fuoriclasse in grado di fare ovunque la differenza. Che ne sarà, però, del suo destino? Sull’argomento in questione non vi sono certezze per adesso.

L’unica è che il termine del contratto di Benzema è previsto per giugno 2023. Potrebbe rinnovare nelle settimane a venire, ma bisogna fare attenzione dato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile approdo di ‘Karim The Dream’ alla Roma targata José Mourinho, il quale ha già allenato il centravanti francese durante la sua esperienza madrilena. Al momento un approdo del francese nella Capitale e nel complesso in Serie A appare difficile.

Da Modric a Messi e Benzema: i parametri zero che fanno sognare

Ad ogni modo, Benzema non è l’unica pedina di grande spessore che potrebbe partire a parametro zero in estate. A questo proposito, il ‘Corriere dello Sport’ ha stilato una lista dei migliori giocatori il cui accordo scritto è in scadenza il prossimo 30 giugno.

Cinque di loro militano nel campionato di Serie A. Samir Handanovic in porta, terzetto di difesa composto da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Sergio Ramos, centrocampo con Ilkay Gundogan, Luka Modric, Sergio Busquets e Adrien Rabiot. Infine, in attacco troviamo niente meno che Lionel Messi, Angel Di Maria e, appunto, Karim Benzema. Un 3-4-3 che oggi farebbe sognare chiunque, nonostante alcuni siano un pò avanti con l’età. La prossima estate si preannuncia rovente.