Spogliatoio spaccato: addio per l’allenatore di una Big

Non è certo un periodo facile per alcuni allenatori, soprattutto per quelli impegnati a guidare le big europee

Nei primi mesi del 2023 il mondo del calcio ha avuto a che fare con diverse vicissitudini, non solo in Italia e in Serie A. Tra vicende giudiziarie e bufere mediatiche c’è stato chi ha dovuto abbandonare la nave prima della fine della stagione.

Antonio Conte ha lasciato Londra rompendo un rapporto tutt’altro che sereno con la piazza e col Tottenham, Nagelsmann non ha saputo gestire un Bayern Monaco pieno di “clan” nello spogliatoio e infine, Potter, etichettato con l’epiteto “Hogwarts” e mai rispettato da Thiago Silva e compagni al Chelsea. Non è mai facile gestire una grande squadra piena di personalità differenti, così la lista dei partenti rischia di allungarsi ulteriormente.

Sicuramente ne sa qualcosa Christophe Galtier, allenatore di un PSG e tecnico costretto a gestire grandi campioni come Lionel Messi o Kylian Mbappe. Per l’ennesima stagione consecutiva il club transalpino ha mancato l’obiettivo della Champions, i francesi sono usciti addirittura agli Ottavi di finale. Un po’ come Nagelsmann e Potter, l’allenatore marsigliese rischia di rimanere vittima di uno spogliatoio spaccato e sembra molto difficile che possa rimanere sulla panchina del PSG.

Dissidi nello spogliatoio, Galtier alle strette

Due sconfitte in casa per il Paris Saint Germain che non ha neanche molte certezze riguardanti il campionato, in quanto Lens e Marsiglia inseguono i capitolini con soli 6 punti di distacco. A decidere il futuro di Galtier però non sarebbero solo i risultati, stando a quanto riportato da RMC Sport, bensì le dinamiche di gestione dello spogliatoio mal digerite da alcuni calciatori.

Molti giocatori sarebbero arrivati a mettere in dubbio persino le scelte di formazione di Galtier. Non sarebbe gradito neanche il suo modo di dirigere la squadra a partita in corso, con sostituzioni spesso sbagliate. Inoltre c’è chi nello spogliatoio è rimasto infastidito per i continui favoritismi all’indirizzo di due giocatori in particolare: Messi e Neymar. I tifosi e soprattutto alcuni calciatori non avrebbero gradito alcune scelte relative ai calciatori sudamericani, spesso alle prese con ‘favoritismi’.

Se a questo andiamo ad aggiungere le recenti dichiarazioni di Mbappè sulla campagna abbonamenti del club, per Galtier non si prospetta certo un futuro tranquillo. Anche se il Paris Saint Germain non ha ancora trovato un sostituto, sembra che il tecnico francese abbia già raccolto le sue cose e sia pronto a partire da un momento all’altro. Le prossime sfide di campionato saranno decisive, ma per Galtier, comunque vada, la permanenza a Parigi il prossimo anno appare molto difficile.