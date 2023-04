Juventus: rebus Pogba, spunta la nuova data del rientro

Colpo di scena in casa Juventus, Pogba sta per mettere da parte l’infortunio per tornare nuovamente a disposizione del club.

Dalla Capitale alla Capitale, dopo una serie di risultati utili consecutivi la Juventus ha visto la sua striscia positiva interrompersi in quel di Roma. Oltre la sconfitta con i giallorossi, che aveva successivamente visto i bianconeri ottenere solo vittorie e pareggi, è arrivato un altro pesante ko.

Questa volta, a costare caro alla formazione di Massimiliano Allegri, è stata la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una sconfitta, rimediata in uno scontro diretto valevole per l’ingresso alla prossima fase a gironi della Champions League, che può ora complicare davvero la rincorsa verso il quarto posto.

In tutto ciò, la Juve ha anche ripreso a dare un’occhiata all’infermeria. Per valutare le condizioni di Paul Pogba. Alle prese con diversi infortuni che non gli hanno permesso praticamente mai di essere a disposizione di mister Allegri.

La Juventus ritrova Pogba: una soluzione in più per Allegri

Ora, però, il calvario di Pogba sembra giunto al termine. O almeno così sembra. Questa volta la Juventus vorrà andarci con i piedi di piombo. Senza cadere nei facili entusiasmi di qualche settimana fa.

Quando Pogba sembrava tornato e invece una ricaduta lo ha costretto ad un nuovo lungo stop. Tuttavia, per la Gazzetta dello Sport i segnali sono positivi. Il francese avrebbe dovuto far parte dei convocati per il match contro la Lazio.

Invece Allegri ha preferito concedergli un’ulteriore assenza. Anche perché tra i due non scorre proprio buon sangue. Oltre all’infortunio, Pogba è infatti più volte rimasto fuori anche per scelta disciplinare.

Un chiaro segnale di come in estate l’ex Manchester United, tornato meno di un anno fa alla Juventus a parametro zero, possa fare nuovamente le valigie. Sulle sue tracce continuano ad esserci alcuni club dell’MLS.

Il centrocampista di nuovo a disposizione: c’è la data

In attesa di capire se il calciomercato che verrà offrirà a Pogba nuovi scenari, mister Allegri ha iniziato a vedere la data del rientro in campo del francese. Per il quotidiano sportivo di oggi è questione di giorni.

Il rientro di Pogba è infatti previsto per giovedì prossimo. Giorno in cui la Juventus ospiterà in casa propria lo Sporting Lisbona per il match d’andata dei quarti di finale di Europa League. Una gara che può valere una grossa fetta di stagione.

Il tecnico lo sa e spera di avere la rosa al gran completo. Pogba incluso. Tra gli altri, da valutare le condizioni anche di Dusan Vlahovic. Contro i biancocelesti l’attaccante serbo ha rimediato un pestone al piede ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

Il conto alla rovescia è già partita. Dopo lo stop dell’Olimpico la Juventus vuole ripartire e vuole farlo dall’Europa. Vincere un trofeo così prestigioso darebbe un altro significato alla stagione della Vecchia Signora.