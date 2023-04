Dramma Juve, stop a causa di problemi al cuore: tifosi in ansia

Una brutta notizia scuote la Juve e i suoi tifosi, c’è un calciatore che è costretto a fermarsi per alcuni problemi al cuore.

La stagione della Juventus non sta sicuramente seguendo le aspettative dei tifosi. I tifosi bianconeri hanno ricevuto diverse brutte notizie negli ultimi mesi, dalle sconfitte in campo a quelle in Tribunale. Ora una nuova tegola, o meglio in questo caso un dramma, si abbatte sulla società della famiglia Elkann.

Non è un periodo sicuramente facile per la Juve. Tanti sono i problemi sportivi con processi ancora in corso e altri ancora arrivano per le vicende del campo. Una su tutte spinge verso le maggiori preoccupazioni ai bianconeri, un calciatore è costretto allo stop per problemi al cuore.

Una vicenda da non sottovalutare, c’è stato già lo stop alle attività agonistiche dando assoluta precedenza a quanto accaduto. I tifosi bianconeri sono preoccupati, uno dei giovani talenti ha registrato questo tipo di problemi e dovrà ora necessariamente guardare i compagni, senza poter dare il suo apporto per il finale della stagione.

Juve, c’è un problema cardiaco per un giovane

In questa stagione sono tanti i giovani bianconeri che hanno giocato con la prima squadra, allenandosi con profitto e mostrandosi già pronti. Il futuro della Juve è rappresentato da giovani di grandi speranze, uno di loro ha problemi al cuore che vanno assolutamente corretti e lo staff medico dei bianconeri si è attivato in tempo. Stiamo parlando del giovane talento Saverio Domanico, costretto a doversi fermare in casa per almeno quattro settimane a causa della correzione di un’aritmia cardiaca benigna.

Come riporta il comunicato medico della società, il giovane centrale della Primavera dovrà stare a riposo e non sarà a disposizione del gruppo allenato da Paolo Montero. Domanico è uno dei prospetti più interessanti in casa Juve, classe 2005 può rappresentare il futuro dei bianconeri in difesa: per il momento, però, precedenza ai problemi di cuore.

Il centrale di difesa è giovane e promettente, correggendo questi problemi al cuore potrà avere probabilmente un grande futuro davanti a sé. Domanico milita nelle giovanili della Juve e ha anche tre presenze con la nazionale giovanile under 18. Dodici invece le presenze col gruppo della Primavera, che ora dovrà necessariamente guardare dalla tribuna. La Juve si augura di riavere al meglio Domanico, un talento che sarà inserito con ogni probabilità nella rosa della prima squadra dalla prossima stagione. La ripresa agonistica per lui è fissata tra un mese.