Campionato nella bufera, salta big match: problema per l’arbitro

Un problema insolito porta un arbitro ad essere d’intralcio per un match del campionato, i tifosi sono imbufaliti così come i dirigenti delle società.

Una storia incredibile che arriva proprio a Pasqua, una gara per il vertice diventa così problematica a causa del comportamento dell’arbitro prima del match, una situazione che difficilmente era capitata in passato e altrettanto raramente si ripeterà prossimamente.

C’è un po’ di tutto nel calcio. Il 2023 è l’anno dove tutto è possibile, anche scoprire come un arbitro possa essere davvero d’intralcio per un match importante. Lo hanno scoperto i tifosi a loro spese, così come calciatori e dirigenti che devono prolungare l’attesa per scendere in campo.

Anche la federazione e la lega arbitrale non è proprio tenera, quanto combinato dall’arbitro getta anche un’ombra paradossale sull’esito del campionato, come se non mancassero già i problemi quotidiani. Quanto accaduto diventa così un caso limite, a porre in cattiva luce un direttore di gara che l’ha combinata davvero grossa.

L’arbitro protagonista prima del match

Una vicenda incredibile, che arriva dal campionato greco e riguarda un arbitro chiamato per dirigere un match abbastanza sentito, quello tra Aek e Aris. Gara sempre sentita da parte delle tifoserie, l’Aek è in testa alla classifica tallonato dalle inseguitrici, l’Aris cerca un piazzamento europeo. Per dirigere il match è stato chiamato un quartetto dalla Polonia, che era risultato affidabile, con in testa l’arbitro Pawel Raczkowski ma, come riporta i media ellenici, insieme ai due guardalinee e al quarto uomo è arrivato ubriaco all’aeroporto di Atene.

C’è di più, la compagnia che doveva dirigere Aek-Aris aveva anche combinato qualche guaio nello stesso viaggio dalla Polonia alla Grecia. Ovviamente, sono stati bloccati e la gara è stata affidata a un altro pool, mentre resta davvero una figuraccia continentale per l’arbitro ubriaco e i suoi assistenti, che molto probabilmente saranno sospesi anche in Polonia

Pawel Raczkowski ubriaco insieme agli assistenti

I dettagli della vicenda diventano quasi un b-movie, come se fosse una pellicola girata ad uso e consumo di una commedia. Il quartetto di arbitri era abbastanza alticcio, tanto da aver sputato addosso a un passeggero e costringendo così le forze dell’ordine a intervenire. L’arbitro e gli assistenti dovranno spiegare l’accaduto alle autorità greche, i festeggiamenti pasquali sono stati forse un po’ troppo esagerati. Per altro sorprende come un arbitro Raczkowski, internazionale da qualche anno, abbia quasi gettato la carriera per questa leggerezza: lo si ricorda come un direttore di gara intransigente in un Vitesse-Roma di qualche mese fa.