Ines Trocchia, il costume nero è troppo mini: escono fuori le sue grazie (FOTO)

Ines Trocchia non si smentisce mai e ancora una volta mette in mostra un fascino che va molto vicino alla perfezione

Di fronte all’eleganza e alla sensualità uniche di Ines Trocchia, è davvero difficile mantenere il proprio autocontrollo. Lo sanno molto bene i suoi tantissimi ammiratori di lunga data, che sono bene attenti a non perdersi mai nemmeno un nuovo scatto della loro beniamina, davvero superlativa in questo.

La modella di origini partenopee sa sempre come attirare l’attenzione e non è un caso che sotto ogni suo post sui social si ripeta sempre lo stesso identico copione. Vale a dire immagini da infarto, complimenti a perdifiato e like garantiti.

28 anni compiuti a dicembre, Ines è una vecchia conoscenza anche per il pubblico appassionato di calcio. In passato infatti l’abbiamo vista in azione sul piccolo schermo come ospite di trasmissioni sportive.

Ines Trocchia, fascino italiano da esportazione: divina è dire poco

Grande tifosa dell’Inter, oggi Ines ha scalato rapidamente le vette della moda internazionale, diventando presenza fissa sulle copertine di magazine prestigiosi (Playboy, Penthouse, Maxim e la lista potrebbe ulteriormente continuare). Un fascino mediterraneo semplicemente esplosivo che non può mai passare inosservato e che viene ribadito in ogni occasione, con immagini da togliere il fiato.

Immagini che Ines condivide spesso e volentieri con il suo numerosissimo pubblico sul web. Il suo profilo Instagram è aggiornatissimo e molto seguito, siamo ormai giunti oltre il milione e 600 mila followers. E guardando i suoi scatti e perdendosi nella loro meraviglia, non è davvero difficile capirne il motivo.

Ines Trocchia ‘senza limiti’, lo spettacolo in costume incendia Instagram in un attimo

Come sempre in questo periodo, Ines si lancia in pieno nella stagione estiva che si avvicina. Mostrando di essere come al solito in forma smagliante e accendendo come non mai la passione e la fantasia dei suoi ammiratori.

Già numerosi gli scatti in costume che in questi giorni sono stati condivisi facendo il giro della rete. Impossibile resistere di fronte a un costume simile, che lascia trasparire una scollatura bollente e mette in evidenza gambe perfette. Il suo sguardo magnetico completa l’opera e un quadro che rende l’atmosfera già più calda che mai. Una anticipazione d’estate davvero assai gradita, per i fan si prospettano mesi meravigliosi con gli scatti di Ines.