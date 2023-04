Il Chelsea rovina il Napoli: altro colpo da urlo dopo Osimhen

Avranno ragione al Napoli, ad essere un po’ arrabbiati col Chelsea. Dopo Koulibaly, vogliono un doppio colpo azzurro.

Il mercato è così, bisogna stare attenti ai gioielli che si hanno in casa, senza dimenticare che per quelli seguiti, c’è sempre concorrenza. Lo sapranno bene diverse squadre di Serie A e sicuramente anche il Napoli. Gli azzurri sono spesso stati abili a raccogliere sul mercato giovani promesse, poi trasformate in campioni. Vedi calciatori come Osimhen e Kvaratskhelia, Kim ed altri che poi hanno lasciato il Vesuvio dopo grandissime plusvalenze.

I tifosi azzurri, nel corso degli anni, si sono quasi abituati a cessioni di lusso, con campioni che hanno salutato in anticipo la città partenopea. A Napoli, ricordano ad esempio anche “tradimenti” illustri come quelli di Fabio Quagliarella e Gonzalo Higuain. Oggi però, c’è una squadra in particolare che indispettisce i partenopei.

Victor Osimhen si è infortunato per qualche settimana ma non è questo a indispettire i tifosi campani. Infatti, secondo alcune voci che rimbalzano dall’Inghilterra, tra cui quella dell’Evening Standard, il numero 9 napoletano, sarebbe molto attenzionato dal Chelsea. Un anno dopo aver portato via da Napoli, Koulibaly, adesso i Blues ci riproverebbero per un calciatore che è diventato l’idolo dei tifosi. Sempre loro.

Chelsea, non solo Osimhen: i tifosi del Napoli tremano

Il calciatore nigeriano potrebbe allo stesso tempo vedere cosa è successo con Koulibaly, giocatore che non si è consacrato ai Blues, ma sta trovando, ancora oggi, grosse difficoltà. Il problema però, è che sul nigeriano, ci sarebbero anche diverse squadre di Premier e i tedeschi del Bayern Monaco.

I Blues sono tutt’altro che rassegnati e sono pronti a scatenarsi sul mercato in Serie A. Infatti, ancora un intreccio di mercato, sarebbe legato allo ‘Stamford Bridge’. Il club inglese sta avendo non pochi problemi con i portieri e per questo motivo in estate potrebbero virare sull’estremo difensore dell’Inter Andrè Onana.

Con l’offerta giusta il club milanese potrebbe fiondarsi su un obiettivo molto interessante, molto seguito anche dal Napoli. Con l’eventuale cessione di Onana l’Inter valuterebbe il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, primo nome anche del Napoli in caso di addio dell’attuale portiere titolare Alex Meret. Il Chelsea, insomma, potrebbe scatenare una reazione a catena con il Napoli che potrebbe restare assolutamente spiazzato sul mercato. Al momento Meret naviga verso la conferma ma il contratto in scadenza 2024 preoccupa e non poco i tifosi con Alex che potrebbe decidere di cambiare aria.