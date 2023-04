Frattesi-Juve, la contropartita è scelta: si chiude subito

Davide Frattesi è pronto ad andare a rinforzare il centrocampo della Juventus a partire dalla prossima stagione

I bianconeri stanno cercando, in tutti i modi, di anticipare la concorrenza delle altre squadre che avevano fatto più di un pensierino nei confronti del mediano del Sassuolo. I neroverdi sono disposti a cedere uno dei loro gioielli, ma ovviamente vogliono avere una contropartita in cambio, insieme ad un lauto conguaglio. Il club neroverde ha messo nel mirino un talentuoso giovane che potrebbe fare al caso di Dionisi.

La dirigenza romagnola ha anche inserito il nome del calciatore nella propria lista dei desideri in vista della prossima stagione, a prescindere dalla trattativa Frattesi. Il giovane e talentuoso calciatore piace a diversi club italiani. I bianconeri, però, non vogliono rovinare la trattativa che porterà il nazionale azzurro in bianconero e sono pronti ad accontentare le richieste dei neroverdi.

Anche in questa stagione Davide Frattesi sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo in questa stagione. Il giocatore, come dimostrato negli ultimi impegni azzurri, è diventato importante anche nelle scelte del ct della Nazionale Mancini e in molti, infatti, lo considerano come il futuro del calcio italiano. Un centrocampista che sa tenere molto bene il suo ruolo. Abile nell’infilarsi negli spazi e, soprattutto, con il vizio del gol che non deve mai mancare.

Juventus, arriva Frattesi: il Sassuolo vuole la contropartita

Una trattativa, quella con la ‘Vecchia Signora’ che è pronta ad essere avviata. Il club neroverde già in passato ha intrattenuto scambi di mercato con la Juve e ora, su richiesta anche di Dionisi, è pronto a chiedere in cambio il giovane centrocampista Nicolò Rovella. Attualmente il calciatore si trova in prestito al Monza.

Sotto la guida di Palladino sta giocando molto bene. Le sue prestazioni, infatti, non sono passate affatto inosservate. Il Monza è molto interessato al calciatore, ma il Sassuolo ha il jolly Frattesi ed è pronto a irrompere su Rovella. Il cartellino del giovane regista, di proprietà bianconera, è di circa 25 milioni di euro. Quasi la stessa cifra dello stesso Frattesi. Il Sassuolo chiede circa 40 milioni in realtà per il calciatore e le due realtà lavorano, fin da adesso, per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.