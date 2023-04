Contratto da 10 milioni, Mancini vacilla: addio alla Nazionale possibile

Il CT della Nazionale potrebbe clamorosamente cedere alle lusinghe della Premier, dove c’è chi è disposto a svenarsi per lui

Una Coppa d’Inghilterra, una Community Shield e soprattutto il titolo della Premier League, conquistato nell’ormai celeberrima sfida al cardiopalma contro il QPR, nel 2012. Questo l’invidiabile score di Roberto Mancini alla guida del Manchester City, un club che sotto la sua gestione – e questo gli è stato riconosciuto nel tempo anche da un certo Pep Guardiola – ha fatto il salto di qualità in termini di mentalità vincente e di entrata nell’elite del calcio britannico.

Sono ormai passati 10 anni dalla fine dell’avventura inglese del Mancio Oltremanica, ma i ricordi sono ancora nitidi anche nella mente dei suoi avversari. È per questo motivo che alcuni club del campionato più ricco del Vecchio Continente avrebbero deciso di tentare il CT dell’Italia con un progetto fatto di ambizione e soldi. Tanti soldi: unica via per convincere il tecnico di Jesi a lasciare la guida della Nazionale per ritentare la fortuna in Premier League. La strada però è lunga e tortuosa per le grandi pretendenti.

Già corteggiato dal PSG, che a fine anno darà il benservito a Christophe Galtier, Mancini sta vagliando attentamente tutte le opzioni sul tavolo. Lo shock della mancata partecipazione al Mondiale in Qatar non è ancora stato assorbito dalla truppa Azzurra. La riprova è il magro bottino, soprattutto in termini di prestazioni, raccolto nelle prime due gare ufficiali di qualificazione ad Euro 2024.

Il West Ham all’assalto del Mancio: il tecnico ci pensa

Il tecnico riflette sul suo futuro e valuta tutte le opzioni a disposizione, cercando allo stesso tempo di non dare una nuova delusione ai tifosi della Nazionale italiana. Mancini riflette, dunque. E tra qualche tempo potrebbe farlo con una ricca opzione in più da valutare. Il West Ham, uno dei club più ambiziosi della Premier League, avrebbe deciso di puntare forte sul CT Azzurro. Il ricordo lasciato in Inghilterra, come detto, è ‘di quelli che non si dimenticano’.

Gli Hammers, se vogliono avere speranze di convincere il ‘Mancio’ ad accettare la loro proposta, dovrebbero mettere sul piatto un contratto pluriennale da almeno 10 milioni di euro, accompagnato da un progetto chiaro. Il tecnico chiede obiettivi, ovviamente prestigiosi, ben definiti. La tentazione di lasciare ancora il segno nel campionato più competitivo del mondo alberga certamente nell’animo dell’ex gemello del compianto Luca Vialli alla Samp. Il cuore Azzurro però pulsa ancora forte, così come la volontà di cancellare l’onta Mondiale regalando un’altra gioia ai tifosi italiani. Cosa deciderà di fare Mancini? Il verdetto, forse, arriverà probabilmente dopo le fasi finali della Nations League, a metà giugno.