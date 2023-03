Hazard in Serie A: così si può

Sarebbe potuto diventare uno dei migliori al mondo per tanti, ma Eden Hazard ha tradito le previsioni: possibile futuro in Serie A

Dall’exploit con la maglia del Chelsea fino al periodo davvero terribile vissuto con il Real Madrid. Il futuro del talentuoso giocatore belga, Eden Hazard, è ancora incerto. Possibile approdo nel campionato italiano, che ha spesso visto sbocciare alcuni dei suoi più illustri connazionali. Nelle ultime stagioni è stato sempre fuori forma ed infortunato senza poter dare il proprio contribuito: ormai per Carlo Ancelotti non è più un titolare vista la presenza del brasiliano Vinicius sul lato sinistro.

Il rapporto tra i due non è idilliaco ed i due ormai non si parlano più. Lo stesso attaccante del Real, Hazard, ha rivelato ai microfoni di RTBF un certo tipo di freddezza con l’allenatore. La conferma è arrivata da Ancelotti: “Non parliamo molto, ma è una cosa anche caratteriale”. Per quanto riguarda la sua presenza in campo, il tecnico dei blancos ha rivelato che si tratta soltanto di scelte tecniche dovute alla concorrenza nel suo ruolo. La sua ultima partita giocata risale allo scorso settembre, e pensare che cinque anni fa era considerato uno dei migliori al mondo. Il Real Madrid ha sborsato circa 115 milioni di euro al Chelsea per assicurarsi le sue prestazioni, proprio un anno prima della sua scadenza contrattuale con i Blues.

Col senno di poi, si è rivelato un autentico flop con il calciatore che non ha mai davvero inciso in maglia Blancos. Il suo apporto è stato minimo senza lasciare il segno: un investimento sbagliato, anche a causa della sua condizione non sempre ottimale. Già alla sua prima stagione con il Real Madrid, il talento belga è apparso subito fuori forma e in sovrappeso.

Hazard, sogno Serie A: il colpo che non t’aspetti

Dopo quasi quattro stagioni con i blancos, Hazard ha disputato soltanto 73 partite con sette gol e 11 assist totali. Un bottino magro, ma ora c’è la possibilità di rinascere in Serie A. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024: il belga potrebbe così subito dire addio al Real Madrid. Juventus e Milan restano alla finestra per provare a rilanciarlo nel campionato italiano, ma Hazard dovrebbe venire incontro alle esigenze dei due top club italiani, visto il lauto ingaggio percepito.

Hazard, possibile futuro in Serie A – (Calciomercatoweb.it – LaPresse)

Il presidente Real Florentino Perez è disposto a lasciarlo partire in estate, anche per cifre minime, di circa 10-15 milioni di euro. Molto dipende da Hazard e dalle sue scelte future: il giocatore potrebbe provare a tornare in forma come nell’ultima straordinaria stagione disputata al Chelsea, annata dove collezionò 16 gol e 15 assist vincenti.