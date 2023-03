Rabiot dice addio: la carta vincente che fa tremare la Juve

Il calciomercato della Juventus passerà anche dal futuro di Rabiot: il piano che cambia le carte in tavola

Dopo la discussa ma preziosa vittoria in campionato contro l’Inter, per la Juventus saranno settimane d’attesa. Prima di ritornare in campo per la sfida contro l’Hellas Verona, i pensieri della dirigenza sono in questo momento rivolti al futuro.

Il calciomercato estivo, in tal senso, riserverà sorprese e enormi cambiamenti dopo un’annata altalenante. Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, Adrien Rabiot potrebbe vedere già definito il suo futuro. La Juventus ci sta provando a rinnovare il contratto del francese che, in scadenza il 30 giugno 2023, è corteggiato da diverse grandi società sparse per l’Europa. Ed una di queste sarebbe il Newcastle, con Eddie Howe che cerca almeno un grande colpo a centrocampo per rinforzare la mediana bianconera. I ‘Magpies’, dunque, corteggiano Rabiot e stanno ponderando il possibile assalto in estate, a patto chiaramente che l’ex PSG non rinnovi con la Juve. Ed in tal senso la ‘Vecchia Signora’ sta già provando a convincere il giocatore a restare, per ferma volontà di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, si sa, è il più grande estimatore di Rabiot ed è fiducioso che possa continuare la sua carriera con la ‘Vecchia Signora’. Attenzione, però. Perchè la proposta del Newcastle sarebbe decisamente importante e pur di convincere Rabiot a trasferirsi in Premier League, i ‘Magpies’ opterebbero per un cambio importante, quasi inatteso fino a questo momento.

Rabiot al Newcastle: la carta vincente è Allegri

L’addio di Howe non era stato preso in considerazione ma questo scenario potrebbe prendere corpo, con un nome in particolare che farebbe felici probabilmente i tifosi ed in primis lo stesso Rabiot.

Si tratta di Massimiliano Allegri che non è certo di continuare nella Torino bianconera: in casa Juventus, si sa, si sta già valutando una vera e propria rivoluzione in vista della prossima estate. E Rabiot potrebbe finalmente convincersi a sposare il progetto Newcastle se alla guida della squadra, l’anno prossimo, ci fosse proprio l’allenatore di Livorno. Situazione dunque in divenire, con una ‘doppietta’ davvero ghiotta che il club inglese ha intenzione di mettere a segno: Rabiot più Allegri, dal bianconero di Torino a quello del Newcastle.