Tutti pazzi per Retegui, scatta l’asta: “Ci sono cinque offerte”

Tutti pazzi per Mateo Retegui: l’attaccante italo-argentino potrebbe presto approdare in Europa e, magari, proprio in Italia

Risultato a parte, Mateo Retegui non poteva sognare un esordio migliore con la maglia della Nazionale italiana. Convocato a sorpreso, ha trovato il gol alla prima occasione e ora potrebbe arrivare in Europa.

Potrebbe presto approdare in Europa e magari in Itali Mateo Retegui, attaccante italo-argentino classe ’99, in gol al suo debutto con la maglia della Nazionale italiana. Convocato a sorpresa dal ct Roberto Mancini, l’attaccante nativo di San Fernando, Argentina, ma con origini siciliane, è stata una delle poche note liete della serata del ‘Maradona’, dove Verratti e compagni sono stati sconfitti dall’Inghilterra.

Una prestazione di cuore, sostanza ed impegno condita dal gol gol del definitivo 1-2 che aveva riacceso le speranze azzurre. Un gol, su illuminante assist di Pellegrini, che non è servito a raddrizzare il risultato, ma ha dato a Retegui la possibilità di mettersi in mostra.

Calciomercato, Retegui può approdare in Europa

A parlare del futuro di Mateo Retegui è stato Sergio Massa, ministro dell’economia argentino, molto vicino alla dirigenza del Tigre.

In una intervista a Radio Mitre, il ministro Massa ha spiegato che “nelle ultime tre settimane sono arrivate cinque offerte” per l’attaccante classe ’99. Di queste cinque offerte, “quattro provengono dall’Europa”. Facile immaginare, dunque, che in estate si scatenerà una vera e propria asta per l’attaccante in forza al Tigre, ma il cui cartellino è di proprietà del Boca Juniors.