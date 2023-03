Il Milan prepara la beffa all’Inter: ecco il colpo che spiazza Marotta

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Riccardo Orsolini, obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie in Serie A

Il Milan di Paolo Maldini sta viaggiando decisamente a rilento nel campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, campioni d’Italia in carica, non sono riusciti a confermare la stagione trionfale dello scorso anno, e stanno rischiando di mancare la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League, ovvero l’ingresso nei primi quattro posti in classifica. Il bilancio, in particolare del 2023, è davvero dei peggiori. Una serie di sconfitte pesantissime arrivate con prestazioni decisamente deludenti e senza mordente, basti pensare all’ultima gara in casa dell’Udinese, persa malamente nonostante il rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic. Il Diavolo ha una serie di problemi anche nell’organico, in particolare sull’ala destra e occhio al nome, in vista della prossima estate di calciomercato, di un giocatore sul taccuino anche dell’Inter di Beppe Marotta: stiamo parlando di Riccardo Orsolini, esterno destro del Bologna di Thiago Motta e match winner proprio della sfida del Dall’Ara contro i nerazzurri.

Calciomercato Milan, insidia all’Inter per Orsolini: la carta di Maldini

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe disperato bisogno di un esterno destro in grado di puntare l’uomo e segnare quei gol che, finora, gli attuali giocatori presenti in rosa non sono stati in grado di realizzare. Il Diavolo, per battere la concorrenza forte dell’Inter di Beppe Marotta, anch’essa a caccia di garanzie dopo la stagione horror di Dumfries, potrebbe avere un asso nella manica che risponde al nome di Alexis Saelemaekers.

L’ala destra belga infatti, classe 1999, potrebbe essere la contropartita giusta per provare a convincere il Bologna e superare l’insidia rappresentata dalla Beneamata di Simone Inzaghi, sempre alle prese con i problemi economici legati alla famiglia Zhang, proprietaria della società nerazzurra.