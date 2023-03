Campione d’Europa, Italia nel futuro: Roma e Juve pronte

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase più calda ma, nonostante questo diverse società sembrano già intenzionate a programmare il calciomercato estivo.

Tra queste troviamo Juventus e Roma, che sono intenzionate a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e José Mourinho in estate. Il reparto dove i due club intendono intervenire è il centrocampo, che necessità di innesti importanti. I bianconeri, infatti, potrebbero perdere Adrien Rabiot, che vedrà scadere il proprio contratto al termine della stagione. I giallorossi, invece, dovranno decidere se riscattare o meno Georginio Wijnaldum, che potrebbe tornare al Paris Saint Germain al termine della stagione. Proprio per questo motivo, alle due società è stato proposto un calciatore importante che oggi milita in Premier League.

Joel Matip può lasciare Liverpool: proposto a Roma e Juventus

Come detto, Juventus e Roma sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il centrocampo è uno dei reparti che le due compagini hanno intenzione di rinforzare, visti i possibili addii di calciatori importanti. Proprio per questo, alle due big nostrane è stato proposto Joel Matip, camerunense classe 1991 in forza al Liverpool. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i Reds nel 2024 ma, visto il poco impiego che ne fa Jurgen Klopp, potrebbe decidere di salutare Anfield al termine della stagione. Il Liverpool, infatti, sembrerebbe disposto a lasciarlo partire per circa 10 milioni di sterline, anche per non rischiare di perderlo a zero al termine della prossima stagione. Questa situazione ingolosisce e non poco Juventus e Roma, che andrebbero ad aggiungere un calciatore dalla grande esperienza nella propria rosa. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la carriera di Matip che potrebbe proseguire nella nostra Serie A.