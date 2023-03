Napoli, pazza idea Donnarumma: c’è un ostacolo

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Napoli, l’ipotesi è clamorosa: ecco cosa manca per la possibile firma

Nonostante un contratto faraonico a 10 milioni di euro a stagione, firmato fino al 30 giugno 2026, Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG durante la prossima sessione di calciomercato.

Il portiere campione d’Europa con l’Italia non sta infatti vivendo un buon momento con la squadra francese, con la quale il feeling ormai da mesi pare essere sempre meno forte. E qualche svarione qua e là non ha fatto altro che moltiplicare le critiche della tifoseria e non solo nei suoi confronti. Il ritorno in Italia è stato ipotizzato per lungo tempo, soprattutto alla Juventus che lo ha sempre seguito e stimato enormemente. Adesso, però, pare poter spuntare una ipotesi clamorosa: quella che lo vedrebbe vestire la maglia azzurra. Il Napoli di Spalletti è lanciatissimo verso il terzo tricolore della sua storia, dopo aver dominato in lungo e in largo un campionato praticamente senza contendenti. E adesso il patron De Laurentiis starebbe pensando a rinforzi di un certo peso, oltre a trattenere le gemme che hanno trascinato il Napoli fino a questo momento. Una delle sorprese può chiamarsi proprio Gianluigi Donnarumma, visto che il portiere non disdegnerebbe un ritorno in Serie A dopo essersi lasciato in malo modo con i tifosi del Milan.

Donnarumma, la firma costa troppo: Napoli lontano

E l’opzione che lo porterebbe, poi, vicino casa (Donnarumma è nativo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli) non potrebbe fare che piacere al portiere classe 1999.

Al di là di quello che sarà il destino di Meret, titolarissimo quest’anno con Spalletti, rimane un grosso ostacolo all’eventuale assalto dei campani verso il cartellino dell’estremo difensore. Si tratta dell’ingaggio, lo scoglio di 10 milioni che appare decisamente fuori portata per il futuro club campione d’Italia. Gli equilibri nello spogliatoio ed un bilancio sano e in attivo rimangono quindi le priorità per il presidente Aurelio De Laurentiis: alle attuali condizioni economiche, il Napoli e Donnarumma sembrano destinati a rimanere, ancora, molto lontani.