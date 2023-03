La Juve dice addio a Vlahovic: doppio colpo in entrata da 80 milioni

Il centravanti serbo può lasciare Torino a fine stagione. Bianconeri pronti a puntare su altri due profili al suo posto. Ecco come

E’ un momento decisamente no per Dusan Vlahovic, il quale non è riuscito a timbrare il proprio cartellino nemmeno contra l’ultima in classifica, quale la Sampdoria.

Proprio contro i blucerchiati, infatti, l’ex centravanti della Fiorentina ha colpito un palo su rigore al 69′ e si è visto, poi, deviare un tiro sulla traversa dal portiere ospite nei minuti finali: dove, in seguito, ci ha pensato Soule a buttarla in rete (al suo primo centro in A). Per il resto, a dirlo sono proprio i numeri: Vlahovic non trova la via del gol dall’ormai lontano 16 febbraio nell’1-1 dell’andata contro il Nantes in Europa League…Mentre, per rivedere una sua rete in campionato, bisogna ritornare ancora più in là.

Il serbo, infatti, non va a segno in Serie A dall’allora 0-3 della Juventus contro la Salernitana, quando ancora ricorreva il 7 febbraio. Un digiuno che, quindi, va avanti da oltre un mese. Fin troppo per un centravanti del suo calibro. Recentemente, poi, tiene vita l’ipotesi di un suo possibile addio a fine stagione dalla Continassa. E’ vero, i bianconeri lo reputano ad oggi al pieno centro del progetto ma, nonostante questo, ciò che potrebbe fare seriamente gola all’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’, è il fatto che al suo posto potrebbero subentrare due pedine di assoluto valore.

Calciomercato Juve, l’addio di Vlahovic può portare Frimpong e Hojlund a vestire di bianconero: 80 milioni

Qualora il centravanti serbo dovesse dire addio a tutti gli effetti a fine stagione, i bianconeri potrebbero, a quel punto, pensare di fiondarsi sul duo Hojlund–Frimpong.

Quanto al primo dei due, infatti, in tanti lo hanno oramai inquadrato fin troppo bene. Già 7 reti e 2 assist messi a referto dal danese in questa sua prima esperienza italiana: dove, contro e tutti, si è preso senza fin troppi indugi il posto da titolare nel reparto avanzato dell’Atalanta. I suoi numeri hanno, non a caso, impressionato tante altre società che starebbero pensando di poterlo ingaggiare nell’arco della prossima estate (i bergamaschi hanno già fissato il prezzo attorno ai 50 milioni di euro).

Passando a Frimpong, invece, stiamo parlando di un laterale classe ’00, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Trattasi di un esterno a tutta fascia che ne fa della velocità e del dribbling i suoi maggiori punti di forza. A parlare chiaro è la sua tabella di marcia, la quale recita 7 gol e ben 9 assist. Un doppio affare, insomma, a cui la Juventus potrebbe pensare non soltanto in virtù dell’addio di Vlahovic, ma anche in ottica della possibile partenza di Cuadrado, visto e considerato il suo contratto in scadenza a giugno. Sull’olandese c’è, però, anche il Manchester United. Da vedere, quindi, chi si assicurerà le prestazioni sportive dell’ex Celtic, valutato circa 30 milioni dai tedeschi.