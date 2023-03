‘Asse’ Juve-Psg: scartati e pronti per Allegri

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sono già al lavoro per programmare la prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sta programmando il mercato estivo in vista della prossima stagione. I reparti dove i bianconeri necessitano di intervenire sono difesa e centrocampo, visto il futuro sempre più incerto di Cuadrado e Rabiot. I due calciatori, infatti, al termine della stagione vedranno scadere il proprio contratto e, almeno ad oggi, una permanenza a Torino sembra molto difficile. Proprio per questo motivo, la dirigenza si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata.

La Juventus pensa al futuro: doppia idea dal PSG

Come detto, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra già proiettata alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Due calciatori importanti, Cuadrado e Rabiot, potrebbero salutare la vecchia signora al termine della stagione, vista la scadenza fissata per giugno. Proprio per questo la dirigenza sembra guardarsi intorno, tanto da aver individuato in Renato Sanches e Juan Bernat possibili rinforzi per la prossima stagione. Entrambi i calciatori non stanno vivendo un grandissimo momento al Paris Saint Germain e, stando a quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, potrebbero decidere in comune accordo con la società di lasciare Parigi alla riapertura del mercato. Questa situazione stuzzica e non poco i bianconeri, che potrebbero avviare i contatti con il club di Al-Khelaifi per capire la fattibilità della doppia operazione. Il calciomercato estivo potrebbe presto entrare nel vivo, con la Juventus che proverà a piazzare il doppio colpo per aggiungere esperienza e qualità alla rosa di Massimiliano Allegri.