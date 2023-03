Un vecchio pallino all’Inter: Marotta medita lo scippo alla rivale

L’Inter è sempre attiva in ambito di calciomercato e continua a riflettere su come rinforzare la rosa nei mesi a venire: affare in Serie A

Così non va, decisamente. Nella serata di ieri, l’Inter targata mister Simone Inzaghi ha messo a referto l’ottava sconfitta in campionato e a questo punto si deve considerare a rischio anche la qualificazione della ‘Beneamata’ alla prossima Champions League.

Con un rendimento del genere, infatti, Lautaro Martinez e compagni potrebbero non riuscire a tenere a distanza le rivali per la massima competizione europea. In tal senso, già oggi la Lazio – in caso di successo ai danni del Bologna – supererebbe la compagine milanese prendendosi il secondo posto a quota 51. Insomma, aumenta la preoccupazione in vista delle settimane a venire, con l’Inter che tra pochi giorni sarà chiamata ad abbattere l’ostacolo Porto al fine di conquistarsi l’accesso ai quarti di finale della Champions.

E perdere sul campo dello Spezia non è esattamente il miglior modo di arrivare ad uno degli impegni più importanti della stagione. Dopo l’ennesimo passo falso, la dirigenza si vede costretta a riflettere in maniera ancora più approfondita sul da farsi in ottica futura. Qui entra in gioco il fronte calciomercato, dato che la rosa nerazzurra andrà necessariamente potenziata in estate. A questo proposito, non è da escludere l’approdo di un vecchio pallino del club lombardo. Stiamo parlando di Marten de Roon, centrocampista di proprietà dell’Atalanta.

Calciomercato Inter, Marotta fiuta l’affare De Roon

L’olandese classe ’91 (compirà 32 anni il 29 marzo) presenta un contratto in scadenza giugno 2024, perciò si potrebbe acquistare a cifre accessibili. La valutazione attuale, entrando più nello specifico, si attesta intorno ai 15-20 milioni di euro.

È un profilo che intriga l’Inter da tempo. Adesso pare sia giunto il momento giusto per tuffarsi all’assalto. De Roon farebbe senza dubbio comodo alla truppa meneghina, considerando soprattutto la sua grande esperienza nel nostro campionato. In termini di prestazioni è sempre stato un elemento affidabile, a cui Gian Piero Gasperini raramente ha rinunciato. Che la sua carriera possa proseguire in Italia con un’altra maglia nerazzurra? La tentazione c’è sicuramente, poi il tempo darà i verdetti definitivi.