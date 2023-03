Osimhen non basta, ecco il vero ‘numero 9’: United diviso

Le prestazioni del centravanti del Napoli, top scorer di Serie A, non convincono a pieno la dirigenza dei ‘Red Devils’ incentrata sull’alternativa di Premier

Ventuno presenze, puntellate da diciannove reti e quattro assist. Numeri da mattanza per Victor Osimhen nel corso di questa edizione del campionato di Serie A, senza contare quelli registrati nelle coppe.

Chi aveva scommesso su di lui tre anni fa ci aveva visto lungo: ogni centesimo speso sta tornando indietro con gli interessi maturati. Il centravanti nigeriano è il vero trascinatore del Napoli, coadiuvato da quella brillante sorpresa che porta il nome di Kvicha Kvaratskhelia. E ora tutti gli occhi delle big internazionali sono su di lui.

A tessere le lodi di Osimhen ci sono soprattutto le superpotenze di Premier League, forti economicamente e per nulla impaurite di poter mettere le mani su un talento da almeno 80 milioni di euro. Sempre che ci si fermi a ridosso della sua mera valutazione di mercato. Perché per la presidenza in mano ad Aurelio De Laurentiis, un calciatore così ne vale almeno 150. Nessun problema, anche in questo caso, per il Manchester United. I ‘Red Devils’ sono in procinto di cambiare società e non vorranno badare a spese per contrastare il predominio dei rivali del City, del Chelsea e dell’Arsenal con un colpo di prim’ordine in attacco.

Calciomercato, Osimhen superato: Kane garanzia di gol

A dispetto delle attese, però, Erik ten Hag non sarebbe pienamente convinto di voler puntare su Osimhen per la prossima stagione. Il centravanti milita in un campionato, come quello di Serie A, nettamente meno ‘qualitativo’ e difficile – a detta del ‘The Guardian’ – rispetto a quello di Premier League.

Un suo eventuale passaggio in Inghilterra non sarebbe dunque garanzia di gol, contrariamente a quanto potrebbe offrire Harry Kane. Il centravanti del Tottenham è considerato il vero ‘numero 9’ su cui fare affidamento. Ma lo United non avrà affatto vita facile.