Resta in Spagna, addio Serie A: grande beffa per Juve e Inter

Tra i club più attivi in questo senso troviamo l’Atletico Madrid che, nonostante il futuro di Diego Simeone sia ancora incerto, sta già pensando a come rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto che la dirigenza dei colchoneros intende rinforzare è la difesa, soprattutto per ciò che riguarda le corsie laterali. A tal proposito, il grande obiettivo sembra essere già stato individuato dalla società spagnola, che potrebbe cosi battere la concorrenza di due big del nostro campionato.

L’Atletico piomba su Jordi Alba: rischio beffa per Juventus e Inter

Come detto, l’Atletico Madrid sembra già proiettato alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, il calciatore individuato dalla dirigenza è Jordi Alba, terzino classe 1989 del Barcellona. Lo spagnolo vedrà scadere il proprio contratto con i blaugrana nel 2024 e, salvo colpi di scena, il rinnovo non dovrebbe arrivare. Il Barcellona, per lasciarlo partire e liberarsi di un ingaggio importante, chiede poco meno di 5 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dell’Atletico. Sul calciatore è forte l’interesse di Juventus e Inter che lo monitorano da mesi, ma l’Atletico giocando d’anticipo potrebbe sbaragliare la concorrenza. Decisiva sarà la volontà del terzino, che potrebbe essere affascinato nel proseguire la propria carriera nella capitale spagnola. Il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con le big italiane che potrebbero presto dire addio al primo grande obiettivo per la prossima stagione.