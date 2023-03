Dalla Juve all’Inter: tutta colpa di Skrinair

Nonostante la stagione si appresta ad entrare nella fase più calda, molte società sembrano già attive nel programmare il calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Tra le società più attive troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto che la dirigenza nerazzurra intendere rimpolpare è il centrocampo, soprattutto in caso di cessione per Marcelo Brozovic. Oltre ad un probabile tentativo per Kessie, già vicino all’Inter in inverno, per la società nerazzurra potrebbero aprirsi le porte per un possibile nuovo acquisto.

Paredes via dalla Juve: l’Inter riflette

Nonostante il futuro di Simone Inzaghi sia in bilico, la società nerazzurra sembra intenzionata a programmare il calciomercato estivo.

Il centrocampo, infatti, potrebbe subire delle modifiche, con Brozovic che potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Oltre ad un tentativo per Kessie, che resta il preferito in caso di partenza del croato, l’Inter potrebbe riflettere su un ulteriore innesto per la zona centrale del campo. Stiamo parlando di Leandro Paredes, ora in prestito alla Juventus e di proprietà del Paris Saint Germain. L’argentino, infatti, complice una stagione a dir poco deludente, non sarà riscattato dalla vecchia signora. Il PSG, visto l’acquisto di Skriniar a parametro zero, potrebbe proporre il calciatore ai nerazzurri ad una cifra più abbordabile. L’Inter ci sta riflettendo, anche se a rendere difficile un eventuale trattativa è l’ingaggio percepito da Paredes, troppo alto per le casse del club. Nei giorni scorsi, a Milano, è andata in scena una cena tra il numero uno dei francesi, Al-Khelaifi, e Steven Zhang, e chissà che non si sia parlato anche del futuro del centrocampista argentino. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad accendersi, con l’Inter pronto a viverlo da grande protagonista.