Conte saccheggia l’Inter: blitz da 50 milioni

Conte sta preparando un blitz da 50 milioni ai danni dei nerazzurri. Conosce bene questa realtà, e sa altrettanto bene cosa può offrirgli

Conte ha pronto un blitz dal valore di quasi 50 milioni di sterline. Nonostante il suo addio a fine stagione l’ex allenatore dei nerazzurri vuole congedarsi con stile. Portando un top player che al Tottenham farebbe veramente comodo.

Geometria, visione di gioco e doti di interdizione risapute a tutti i tifosi. Qualità che in un campionato dal ritmo forsennato come la Premier League riuscirebbero ad ottenere sicuramente maggiore risalto.

Giocatori con queste caratteristiche nel campionato nostrano ce ne sono tanti, facendo ovviamente le dovute eccezioni. Avendo allenato in Serie A per tanto tempo il tecnico leccese sa bene quali sono gli elementi di qualità e quali quelli meno desiderabili.

Per un club con ambizioni europee la prima categoria è sicuramente quella da sondare come prima scelta. Ad oggi gli Spurs necessitano indubbiamente di un leader a centrocampo. L’apporto tecnico di Bentancur per quanto prezioso da solo non basta.

Manca infatti una figura in grado di verticalizzare e di rompere il gioco all’occorrenza. Innescare Kane e compagni è un modus operandi ancora oggi poco sfruttato, nonostante i numeri sembrino suggerire il contrario.

Anche la difesa andrebbe rivista, considerando che alcuni elementi arrivati grazie alla campagna di acquisto estiva non si sono rivelati poi così impattanti come si sperava. Insomma, la società vuole guardare altrove. Possibilmente in Italia.

La conoscenza che l’attuale tecnico del club londinese ha del campionato italiano potrebbe rappresentare una garanzia. O un qualcosa che le si avvicina molto. Indubbiamente, avendo le idee chiare, le probabilità di incorrere in un flop sono molto basse.

La doppia trattativa è ormai alle porte, e gli Spurs sono realmente intenzionati a fare sul serio.

Conte prepara il colpaccio: Brozovic e Bastoni in cima alla lista

La situazione attuale del Tottenham prevede al più presto due innesti di qualità. Si tratta di due giocatori che Conte conosce molto bene, ovvero Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni, entrambi nerazzurri.

Il prezzo per il centrocampista croato si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro. Cifra che non rappresenterebbe affatto un problema, per quanto ovviamente il club offerente cercherà di ammortizzare i costi in ogni modo possibile.

Anche il Barça si è unito alla corsa per il giocatore, cosa che a livello sportivo potrebbe rappresentare un problema. Eventualmente, in caso di mancato rinnovo, i londinesi tenterebbero anche l’assalto per il giovane Bastoni.